Di dời người dân khu tập thể trên đường Nguyễn Văn Tuyết sau vụ nổ lớn

Vào khoảng 8h sáng nay một vụ nổ lớn nghi do khí gas đã xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vụ nổ đã làm 16 người thương vong, trong đó có 6 người tử vong, gây thiệt hại về tài sản. Phóng viên HTV đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận công tác khắc phục hậu quả.

Vụ cháy 1 lần nữa là lời cảnh báo sâu sắc đến người dân và cơ sở kinh doanh trong việc tăng cường cảnh giác và an toàn khi sử dụng khí đốt

TP. Hồ Chí Minh đầu tư gần 1.806 tỷ đồng hiện đại hóa 4 trạm trung chuyển rác

Dự kiến vào ngày 27/11 tới đây, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ khởi công 04 dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, Thắng Nhì, Xuân Thới Thượng và Lê Minh Xuân, với tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố. Tổng công suất sau đầu tư của 4 trạm là 1.680 tấn/ngày, gắn với các hạng mục thu gom, xử lý nước thải và kiểm soát mùi tại trạm.

Các trạm trung chuyển mới được nghiên cứu đầu tư theo hướng khép kín, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm kiểm soát mùi, xử lý nước rỉ rác và hạn chế tối đa tác động đến khu dân cư xung quanh

Ngày Văn hóa Việt Nam: Kết nối bản sắc, lan tỏa giá trị

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, thì văn hóa được lan tỏa theo nhiều hình thức, nhiều chất liệu đa dạng và phong phú. Và trong đó, thì ẩm thực là một nét văn hóa rất đặc biệt, bởi mỗi món ăn không chỉ mang hương vị, mà còn chứa đựng những ký ức, phong tục và bản sắc dân tộc. Và từ những điều thân thuộc đó, thì tọa đàm "Ẩm thực Việt và nội hàm danh hiệu Việt Nam" mang đến những lát cắt đa chiều và sâu sắc hơn từ câu chuyện ẩm thực Việt Nam.

Không gian đọc được mở rộng thành không gian khám phá, nơi những giá trị văn hóa Việt được tiếp cận gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 24/11/2026.