Đi bộ đồng hành lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật | Thời sự trưa HTV ngày 8/11/2026

Đi bộ đồng hành lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 8/11, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề "Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình". Chương trình gắn hoạt động rèn luyện sức khỏe với tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 của khu phố 46, phường Thủ Đức
Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đình Trường Thọ khu phố 46 - một công trình kiến trúc, văn hóa, tín ngưỡng có giá trị lịch sử đặc biệt, là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Diễn đàn “Nông nghiệp xanh, phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên mới”
Diễn đàn "Nông nghiệp xanh, phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên mới" do trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp để cùng chia sẻ tầm nhìn và đề xuất giải pháp phát triển nền nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững.
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