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Đi bộ đồng hành lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật | Thời sự trưa HTV ngày 8/11/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 8/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đi bộ đồng hành lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 8/11, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề "Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình". Chương trình gắn hoạt động rèn luyện sức khỏe với tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Đi bộ đồng hành lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật | Thời sự trưa HTV ngày 8/11/2026- Ảnh 1.

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là mục tiêu xuyên suốt của các hoạt động hưởng ứng

Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 của khu phố 46, phường Thủ Đức

Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đình Trường Thọ khu phố 46 - một công trình kiến trúc, văn hóa, tín ngưỡng có giá trị lịch sử đặc biệt, là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Đi bộ đồng hành lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật | Thời sự trưa HTV ngày 8/11/2026- Ảnh 2.

Phường Thủ Đức trao tặng tận tay những phần quà nghĩa tình cho người dân trong Ngày hội

Diễn đàn “Nông nghiệp xanh, phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên mới”

Diễn đàn "Nông nghiệp xanh, phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên mới" do trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp để cùng chia sẻ tầm nhìn và đề xuất giải pháp phát triển nền nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Đi bộ đồng hành lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật | Thời sự trưa HTV ngày 8/11/2026- Ảnh 3.

Diễn đàn tập trung thảo luận các xu hướng nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học trong sản xuất, chế biến và quản lý chuỗi giá trị nông sản

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 8/11/2026.

Danh sách tập

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

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