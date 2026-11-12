Đấu giá áo khoác của Michael Jackson

Nhà đấu giá kỳ vọng kỷ vật này sẽ vượt mốc 10 triệu USD. Đây chính là bộ trang phục nguyên bản từng xuất hiện trong hàng loạt thước phim vũ đạo kinh điển.
Trong số các kỷ vật, còn có chiếc găng tay từng lập kỷ lục Guinness thế giới là chiếc găng tay đắt giá nhất từng được bán đấu giá. Và lần này nó được định giá từ 600.000 đến 800.000 đô la Mỹ.
Ông Nolan Martin – Đại diện nhà đấu giá Julien's Auctions giới thiệu chiếc găng tay đính đá trứ danh từng lập kỷ lục Guinness thế giới, được định giá từ 600.000 đến 800.000 USD
Sức hút của sự kiện còn được nhân lên khi quy tụ hơn 110 kỷ vật của Công nương Diana - biểu tượng nhan sắc và lòng nhân ái toàn cầu.
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