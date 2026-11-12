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Thế giới

Đấu giá áo khoác của Michael Jackson

VIỆT HÀ, THANH DUYÊN
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(HTV) - Hơn một thập kỷ kể từ lần xuất hiện cuối cùng, chiếc áo đỏ mà Michael Jackson mặc trong những cảnh vũ đạo của video ca nhạc "Thriller" đang chuẩn bị tái xuất tại nhà đấu giá Julien's Auctions.

Nhà đấu giá kỳ vọng kỷ vật này sẽ vượt mốc 10 triệu USD. Đây chính là bộ trang phục nguyên bản từng xuất hiện trong hàng loạt thước phim vũ đạo kinh điển.

Đấu giá áo khoác của Michael Jackson - Ảnh 1.

Không gian trưng bày các bộ trang phục và kỷ vật biểu tượng của "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson cùng Công nương Diana trước thềm phiên đấu giá

Trong số các kỷ vật, còn có chiếc găng tay từng lập kỷ lục Guinness thế giới là chiếc găng tay đắt giá nhất từng được bán đấu giá. Và lần này nó được định giá từ 600.000 đến 800.000 đô la Mỹ.

Đấu giá áo khoác của Michael Jackson - Ảnh 1.
Đấu giá áo khoác của Michael Jackson - Ảnh 2.

Ông Nolan Martin – Đại diện nhà đấu giá Julien's Auctions giới thiệu chiếc găng tay đính đá trứ danh từng lập kỷ lục Guinness thế giới, được định giá từ 600.000 đến 800.000 USD

Những kỷ vật này vừa là báu vật của văn hóa đại chúng, vừa là một dạng tài sản đầu tư. Khi mua, hãy xem mình là người gìn giữ chúng. Rồi một ngày, những món đồ ấy có thể trở lại sàn đấu giá.
Nolan Martin, Đại diện nhà đấu giá Julien's Auctions
Đấu giá áo khoác của Michael Jackson - Ảnh 4.

Chiếc áo khoác da đỏ đen nguyên bản từng xuất hiện trong các thước phim vũ đạo kinh điển của Michael Jackson, được kỳ vọng vượt mốc 10 triệu USD

Sức hút của sự kiện còn được nhân lên khi quy tụ hơn 110 kỷ vật của Công nương Diana - biểu tượng nhan sắc và lòng nhân ái toàn cầu.


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