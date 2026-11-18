Với hơn 60 tác phẩm được tuyển chọn, triển lãm mang đến góc nhìn đa chiều về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ chiều sâu lịch sử, truyền thống giáo dục đến những hoạt động văn hóa và đối ngoại trong đời sống đương đại. Không gian trưng bày cũng lưu giữ nhiều khoảnh khắc đón tiếp nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế trong các chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Nhịp cầu kết nối văn hóa và ngoại giao

Điểm nhấn của triển lãm là nhóm tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc các nguyên thủ quốc gia và chính khách quốc tế đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Qua những khuôn hình này, di tích không chỉ hiện lên như một không gian lưu giữ truyền thống hiếu học, tôn vinh tri thức mà còn là địa điểm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự thấu hiểu giữa Việt Nam và các quốc gia.

Giá trị lịch sử, truyền thống giáo dục của các Văn Miếu - Quốc Tử Giám được thể hiện trong các khung hình

TS. Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chia sẻ: “Tôi có thể nói là cảm nhận đầu tiên là thú vị, kèm theo nó là một niềm tự hào. Tự hào về đất nước, tự hào về ông cha. Tự hào về cách đây hàng nghìn năm, ông cha ta đã xây dựng một trung tâm văn hóa khoa học, trường học, có thể gọi là trường học đại học đầu tiên.”

Lan tỏa giá trị di sản, nâng tầm vị thế văn hóa Việt Nam

Việc giới thiệu hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến công chúng trong nước và quốc tế góp phần khẳng định giá trị của di sản Việt Nam, tạo thêm cơ hội để cộng đồng quốc tế tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Triển lãm đã công chúng trong và ngoài nước thấy được tinh thần kết nối và giao lưu của Việt Nam với bạn bè quốc tế

Theo ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Triển lãm đã cho thấy giá trị của khu di sản không chỉ đối với tầm vóc quốc gia, mà còn mang lại giá trị cho việc thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam, qua đó nói lên vị thế của Việt Nam cũng như văn hóa Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.”

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, Triển lãm “Từ Di sản đến ngoại giao văn hóa” không chỉ giới thiệu những giá trị đặc sắc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám mà còn cho thấy vai trò của di sản trong kết nối, giao lưu và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Mỗi tác phẩm là một lát cắt về lịch sử, văn hóa và những dấu ấn đối ngoại, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.



