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Kinh doanh

DatVietVAC chính thức đưa hơn 111,4 triệu cổ phiếu lên HOSE

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(HTV) - Cổ phiếu DatVietVAC (mã DVV) chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá tham chiếu 54.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa dự kiến gần 6.106 tỷ đồng. Sự kiện mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ chiến lược phát triển hệ sinh thái truyền thông, giải trí.

Hơn 111,4 triệu cổ phiếu DVV chính thức giao dịch trên HOSE

DatVietVAC chính thức đưa hơn 111,4 triệu cổ phiếu lên HOSE - Ảnh 1.
DatVietVAC chính thức đưa hơn 111,4 triệu cổ phiếu lên HOSE - Ảnh 2.

Lễ công bố và giao dịch cổ phiếu DVV trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Hơn 111,4 triệu cổ phiếu DVV của Công ty cổ phần DatVietVAC Group Holdings chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu DVV có giá tham chiếu 54.800 đồng/cổ phiếu, tương đương 5,48 lần mệnh giá. Với mức giá này, vốn hóa thị trường dự kiến của doanh nghiệp đạt gần 6.106 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc chính thức giao dịch trên HOSE đánh dấu bước phát triển mới của DatVietVAC, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường vốn. Qua đó, doanh nghiệp có thêm điều kiện huy động nguồn lực trung và dài hạn để đầu tư, mở rộng hệ sinh thái công nghệ truyền thông và giải trí.

DatVietVAC định hướng phát triển hệ sinh thái truyền thông, giải trí

Lãnh đạo DatVietVAC trao tặng vật phẩm lưu niệm tại lễ công bố giao dịch cổ phiếu DVV trên HOSE - Ảnh 3.

Đại diện DatVietVAC trao tặng vật phẩm lưu niệm tại sự kiện

Được thành lập năm 1994, DatVietVAC Group Holdings đã trải qua hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, từng bước xây dựng hệ sinh thái với nhiều phương tiện và sản phẩm mang tầm quốc tế.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị DatVietVAC Group Holdings, cho biết doanh nghiệp tập trung vào ba nền tảng chiến lược: Việt hóa thế giới, ứng dụng A.I. làm nền tảng (A.I. First) và xây dựng V-Culture.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo doanh nghiệp, hệ sinh thái giải trí của DatVietVAC hiện có khả năng tiếp cận khoảng 2 triệu người hâm mộ mỗi năm, với 57 tỷ lượt xem. Đây là nền tảng để doanh nghiệp kết nối với các đối tác, mở rộng hợp tác và khai thác hiệu quả những hệ sinh thái liên quan.

DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng vào năm 2030

DatVietVAC chính thức đưa cổ phiếu DVV lên sàn HOSE, hướng tới mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng vào năm 2030 - Ảnh 4.

Lãnh đạo DatVietVAC cùng các nghệ sĩ, đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi thức chúc mừng cổ phiếu DVV chính thức giao dịch trên HOSE

Hiện DatVietVAC có vốn điều lệ xấp xỉ 1.114 tỷ đồng. Trên cơ sở hệ sinh thái đã xây dựng, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

Cụ thể, năm 2026, doanh nghiệp hướng tới lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng và dự kiến chi trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu trong tháng 12. Đến năm 2030, DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng.

Với việc chính thức giao dịch trên HOSE, DatVietVAC bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, khả năng khai thác hệ sinh thái truyền thông, ứng dụng A.I. và chuyển hóa quy mô tiếp cận khán giả thành hiệu quả kinh doanh sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong chặng đường tiếp theo.

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