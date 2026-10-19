VN-Index mất hơn 16 điểm, cổ phiếu bất động sản giảm mạnh nhất

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 16,07 điểm xuống 1.689,84 điểm. HNX-Index giảm 1,22 điểm xuống 257,91 điểm. Trên sàn HOSE, thanh khoản tăng so với phiên trước, với hơn 519 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị hơn 11.200 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 56 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 773 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng giá với 348 mã tăng và 301 mã giảm. Tuy nhiên, tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, bên bán chiếm ưu thế với 18 mã giảm, 11 mã tăng và 1 mã đứng giá tham chiếu.

Trong phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến VN-Index đi xuống và duy trì sắc đỏ đến khi đóng cửa. Các cổ phiếu VIC, VCB, VHM và VPB tác động tiêu cực nhất, lấy đi tổng cộng hơn 15,91 điểm của chỉ số. Ngược lại, BSR, VPL, MSN và GAS đóng góp tổng cộng 1,58 điểm, nhưng không đủ bù đắp lực kéo giảm từ các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 2,51%, chủ yếu do VIC giảm 3,72%, VHM giảm 1,15% và KSF giảm 0,93%. Nhóm công nghệ thông tin giảm 1,79%, trong khi nhóm tài chính giảm 0,59%.

Ở nhóm công nghệ thông tin, FPT giảm 1,89% và ELC giảm 1,3%. Trong nhóm tài chính, VCB giảm 1,23%, BID giảm 0,88%, CTG giảm 0,33%, VPB giảm 2,04% và MBB giảm 0,76%. Ở chiều tăng, năng lượng là nhóm diễn biến tích cực nhất, với BSR tăng 1,76%, PVS tăng 1,27% và PLX tăng 0,29%.

Trên sàn HNX, chỉ số chịu sức ép giảm từ các cổ phiếu NVB, KSF, NTP và VIF, với mức giảm lần lượt là 3,62%, 0,93%, 2,63% và 3,95%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng hơn 799,14 tỷ đồng trên HOSE. Các mã bị bán ròng nhiều gồm VCB với 103,66 tỷ đồng, VHM với 101,47 tỷ đồng, ACB với 92,83 tỷ đồng và VJC với 72,25 tỷ đồng.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 46,01 tỷ đồng, tập trung tại CEO với 17,53 tỷ đồng, SHS với 16,55 tỷ đồng, NTP với 4,58 tỷ đồng và MBS với 2,73 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 19/10 cho thấy áp lực giảm điểm vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và tài chính. Dù số mã tăng trên toàn thị trường nhiều hơn số mã giảm, diễn biến của nhóm VN30 và hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục tạo sức ép lên các chỉ số chính.

Nguồn: https://baotintuc.vn/vn-index-mat-hon-16-diem-co-phieu-bat-dong-san-giam-manh-nhat-post1395586.html