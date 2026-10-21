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Đạp xe 300km đón chờ thời khắc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

THANH THỦY, AN KIÊN, KHÁNH NGUYÊN, NGÂN HÀ
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(HTV) - Với niềm mong mỏi và tình yêu tha thiết với Thành phố mang tên Bác, ông Trần Hồng Hải (sinh năm 1954) mang theo xe đạp và máy ảnh đến chứng kiến thời khắc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Chiếc mũ bảo hiểm vẫn trên đầu, máy ảnh đeo trước ngực, ông Trần Hồng Hải đứng bên chiếc xe đạp, hướng về công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Sau nhiều hành trình xuyên Việt, hôm nay ông tìm đến một dấu mốc ngay giữa lòng Thành phố.

Chờ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Là người yêu thích đạp xe đường dài và nhiếp ảnh, ông Trần Hồng Hải (phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) thường mang theo máy ảnh để ghi lại những cảnh đẹp và dấu mốc đáng nhớ trên mỗi hành trình.

Ông từng cùng bạn bè đạp xe từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong 11 ngày, chinh phục cung đường từ Cao Bằng đến Cà Mau dài hơn 3.600 km trong hơn một tháng. Những chuyến đi đưa ông qua nhiều vùng đất, nhưng lần này, điểm đến lại là một công trình ngay tại Thành phố nơi ông đã gắn bó hơn 20 năm.

Đạp xe ghi dấu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Ông Trần Hồng Hải mang theo xe đạp và máy ảnh đến ghi lại khoảnh khắc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sáng 21/10 (Ảnh: Khánh Nguyên)

Trong chuyến đạp xe đến Tây Nguyên vừa qua, ông Hải vẫn theo dõi thông tin về quá trình vận chuyển kết cấu thép và kế hoạch hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Biết thời điểm quan trọng đang đến gần, ông quyết định dành buổi sáng 21/10 để tận mắt chứng kiến.

Ông Hải bày tỏ: "Chú quyết định vác máy sang bên này, chụp ghi tấm hình mà sau này chắc là nó chỉ có một lần thôi".

Với người đàn ông yêu nhiếp ảnh, điều đáng quý không chỉ nằm ở bức ảnh được chụp, mà còn ở cơ hội trực tiếp chứng kiến một công trình mới của Thành phố dần thành hình.

Lưu dấu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh hơn hai thập kỷ, ông Hải đã chứng kiến nhiều thay đổi của đô thị này. Trong cảm nhận của ông, Thành phố đang ngày càng phát triển, diện mạo đô thị và đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Ông gọi TP. Hồ Chí Minh là một thành phố đáng sống, nơi bản thân đã gắn bó cùng gia đình suốt nhiều năm. Vì thế, mỗi công trình mới không chỉ mang ý nghĩa phát triển hạ tầng, mà còn gợi lên niềm vui của một người dân trước sự đổi thay của nơi mình sinh sống.

Với ông Hải, khoảnh khắc hợp long càng đặc biệt bởi tính duy nhất của nó. Khi cây cầu hoàn thành, người dân có thể đi bộ qua lại mỗi ngày, nhưng thời khắc nhịp chính được kết nối giữa hai bờ sông chỉ diễn ra một lần.

Đạp xe ghi dấu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Qua ống nhòm, ông Trần Hồng Hải dõi theo từng chuyển động của nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong sáng 21/10, mong lưu giữ khoảnh khắc hợp long chỉ diễn ra một lần (Ảnh: Khánh Nguyên)

Chính suy nghĩ ấy khiến ông muốn có mặt tại hiện trường, mang theo chiếc máy ảnh quen thuộc để lưu giữ những hình ảnh mà sau này khó có thể ghi lại lần thứ hai.

Dù đã ngoài 70 tuổi, ông Hải cho biết bản thân không cảm thấy mệt mỏi khi đạp xe đến chứng kiến sự kiện. Niềm háo hức trước một dấu mốc mới của Thành phố dường như khiến quãng đường trở nên nhẹ nhàng hơn.

Giữa dòng người dõi theo nhịp cầu, ông Hải vẫn giữ bên mình chiếc xe đạp và máy ảnh. Với ông, sáng 21/10 không chỉ có thêm những bức hình đáng nhớ, mà còn là một kỷ niệm trong hành trình hơn 20 năm gắn bó cùng TP. Hồ Chí Minh.

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