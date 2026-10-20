Mái vòm cầu đi bộ 3.400 tấn cập bến, chuẩn bị hợp long

Khối kết cấu vòm thép cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, nặng 3.400 tấn, cập bến Bạch Đằng sau hành trình lai dắt dài 124km

Khối kết cấu 3.400 tấn cập bến an toàn

Sau gần một ngày lai dắt, đoàn tàu vận chuyển khối kết cấu cầu vòm thép đã tiến vào sông Sài Gòn, đi qua khu vực cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và khu vực Bến Nghé trước khi cập bến Bạch Đằng an toàn.

Lộ trình lai dắt vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Việc đưa khối kết cấu có trọng lượng 3.400 tấn về đến trung tâm Thành phố đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình thi công cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn. Theo thông tin từ đơn vị thi công, đây cũng là lần đầu tiên đội ngũ kỹ thuật, kỹ sư Việt Nam có thể độc lập thực hiện các công đoạn từ thi công, hạ thủy, lai dắt đến chuẩn bị lắp đặt một công trình hạ tầng có kết cấu đặc biệt và độ khó cao.

Ông Nguyễn Văn Anh - Giám đốc dự án cầu đi bộ, Công ty Đại Dũng – liên danh nhà thầu thi công cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn – cho biết, các phương án gia công và kỹ thuật được xây dựng nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe, hạn chế sai sót. Trong quá trình vận chuyển, đơn vị sử dụng phần mềm để tính toán, bảo đảm độ ổn định của kết cấu. Ông đánh giá đội ngũ nhân sự có khả năng giải quyết các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

Chuẩn bị các công đoạn trước khi hợp long

Theo kế hoạch, ngày 20/10, các đơn vị thi công sẽ triển khai những công việc còn lại để chuẩn bị cho công tác hợp long cầu, dự kiến diễn ra ngày 21/10. Đây là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi việc căn chỉnh kết cấu và kiểm tra các điều kiện thi công phải được thực hiện chính xác.

Các công đoạn kỹ thuật được kiểm tra, rà soát chặt chẽ, bảo đảm độ chính xác và an toàn trong quá trình vận chuyển, chuẩn bị lắp đặt kết cấu cầu

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp dự án Nutifood, đơn vị tài trợ cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, cho biết phía trước vẫn còn công đoạn hợp long mang tính quyết định cùng các bước kiểm định, hoàn thiện. Tuy nhiên, công trình đã tiến gần đến ngày hiện thực hóa mục tiêu của Nutifood là dành tặng người dân Thành phố một công trình có giá trị lâu dài, như lời tri ân đối với sự tin yêu và đồng hành của người dân trong suốt quá trình doanh nghiệp phát triển.

Cũng theo ông Hoàng, trong ngày 20/10, khối kết cấu sẽ được căn chỉnh vào đúng vị trí và hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm. Các kỹ sư đồng thời lắp đặt thiết bị đo đạc chuyên dụng để kiểm tra độ chính xác, chuẩn bị máy hàn, chi tiết kết nối, bu lông và các thiết bị hỗ trợ điều chỉnh trong quá trình thi công. Nhân lực sẽ được bố trí đầy đủ cho từng công đoạn. Trước khi hợp long, toàn bộ điều kiện thi công được kiểm tra, rà soát nhằm bảo đảm quá trình kết nối nhịp cầu an toàn, chính xác theo phương án thiết kế.

Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần làm phong phú cảnh quan đô thị ven sông của TP. Hồ Chí Minh

Sau hơn một năm thi công với nhiều công đoạn kỹ thuật phức tạp, cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng. Việc khối kết cấu vòm thép cập bến Bạch Đằng tạo tiền đề để các đơn vị triển khai công tác hợp long theo kế hoạch.

Khi hoàn thành, cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn không chỉ là một công trình hạ tầng mới mà còn góp phần tạo thêm không gian kết nối hai bờ sông, làm phong phú cảnh quan đô thị TP. Hồ Chí Minh. Từ những công đoạn thi công phức tạp đến hành trình vận chuyển khối kết cấu nặng hàng ngàn tấn, công trình ghi dấu nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam trong việc làm chủ kỹ thuật, từng bước đưa dự án đến ngày hoàn thiện.