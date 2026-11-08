Đảng bộ xã Bình Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên

Trong không khí trang trọng, phấn khởi của những ngày tháng Mười Một, Đảng bộ xã Bình Hưng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Đảng bộ xã Bình Hưng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11

Tại buổi lễ, 28 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Bình Hưng vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mốc 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng địa phương.

Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng với nhiều mốc tuổi Đảng khác nhau

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến của các thế hệ đảng viên mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay.

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Bình Hưng xác định các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần tập trung đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, địa phương tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Buổi lễ góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào trong đội ngũ đảng viên

Các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai hướng đến mục tiêu xây dựng Bình Hưng ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Xã Bình Hưng hướng đến mục tiêu phát triển văn minh, nghĩa tình, nâng cao đời sống Nhân dân



