Đàn ông làm việc nhà có mất “men”? | Bản lĩnh đối mặt

Làm việc nhà cũng là cách giải tỏa căng thẳng

Trong suy nghĩ của một số người, việc nhà vốn là trách nhiệm của phụ nữ, còn đàn ông chỉ cần tập trung kiếm tiền và lo toan những việc lớn. Từ quan niệm này, không ít người cho rằng việc quét nhà, rửa chén hay chăm sóc gia đình có thể làm giảm đi vẻ nam tính và vị thế của người đàn ông.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý học, TS. Tô Nhi A cho rằng những công việc quen thuộc trong gia đình có thể mang lại cảm giác dễ chịu, giúp nam giới giải tỏa sự căng thẳng sau một ngày làm việc. Thay vì tiếp tục bị cuốn vào những áp lực bên ngoài, việc dành thời gian chăm chút không gian sống cũng là cách để mỗi người thư giãn và cân bằng cuộc sống.

TS. Tô Nhi A chia sẻ về sức hấp dẫn của người đàn ông làm việc nhà trong tập 52 chương trình Bản lĩnh đối mặt

Đặc biệt, nữ tiến sĩ nhấn mạnh sức hấp dẫn của người đàn ông không nằm ở việc né tránh công việc gia đình mà còn thể hiện qua sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và cách quan tâm đến những người thân yêu.

“Các anh về làm việc nhà đi cho đỡ tù túng đầu óc. Cầm cái chổi quét nhà hay rửa cái chén nó dễ chịu lắm! Đặc biệt, cái hình ảnh một người đàn ông làm việc nhà nó 'men' lắm, cái khí chất và sức hấp dẫn lúc đó đặc biệt cực kỳ”, TS. Tô Nhi A chia sẻ.

Cùng làm việc nhà, cùng vun đắp hạnh phúc

Không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân, việc chia sẻ công việc gia đình còn góp phần xây dựng mối quan hệ vợ chồng bình đẳng và gắn kết hơn. Khi trách nhiệm được phân chia hợp lý, cả hai có thêm thời gian, sự thấu hiểu và cơ hội đồng hành cùng nhau trong cuộc sống thường nhật.

Đồng tình với quan điểm của TS. Tô Nhi A, ca sĩ Hải Yến nhấn mạnh rằng những khoảnh khắc hai vợ chồng cùng phân công công việc, vừa làm vừa trò chuyện có thể trở thành “chất keo” tự nhiên giúp hâm nóng tình cảm. Từ những câu chuyện giản dị trong lúc nấu ăn, dọn dẹp hay chăm sóc nhà cửa, các cặp đôi có thêm cơ hội chia sẻ suy nghĩ, lắng nghe nhau và thu hẹp khoảng cách.

Bởi vậy, việc nhà không nên được xem là gánh nặng riêng của bất kỳ ai mà là trách nhiệm chung của những người cùng xây dựng tổ ấm. Một người đàn ông sẵn sàng xắn tay áo phụ giúp vợ không làm mất đi bản lĩnh, mà còn thể hiện sự trưởng thành và tinh thần sẻ chia.

Qua câu chuyện trong tập 52 Bản lĩnh đối mặt, chương trình gửi gắm thông điệp gần gũi: sức hấp dẫn của người đàn ông không chỉ đến từ vẻ ngoài hay thành công trong công việc, mà còn được thể hiện qua cách họ yêu thương, quan tâm và có trách nhiệm với gia đình.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/eihkQI_CbNk?si=qx6o0xEcuEPX_WbK