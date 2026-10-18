Bản lĩnh đối mặt - Tập 52

Khi chu toàn tài chính chưa đủ để vun vén gia đình

Trong tập 52 Bản lĩnh đối mặt, khách mời Triều Ngân thay người bạn thân chia sẻ nỗi trăn trở về cuộc sống hôn nhân. Người chồng có khả năng kiếm tiền tốt, đưa thu nhập cho vợ quán xuyến gia đình nhưng lại ít chủ động làm việc nhà và chưa thực sự đồng hành cùng vợ trong việc nuôi dạy con.

Tập phát sóng Bản lĩnh đối mặt tuần này mang đến những bí quyết hôn nhân thực tế, giúp các cặp vợ chồng trẻ tìm lại sự dung hòa giữa áp lực tài chính và trách nhiệm sẻ chia gia đình

Câu chuyện đặt ra một vấn đề quen thuộc: trách nhiệm gia đình có thể được nhìn nhận khác nhau giữa hai vợ chồng. Với người chồng, việc bảo đảm kinh tế có thể là cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm. Nhưng với người vợ, sự quan tâm còn nằm ở những việc nhỏ hằng ngày, từ chăm sóc con cái đến cùng nhau thu xếp nhà cửa.

Học cách sẻ chia từ những điều cụ thể

Theo góc nhìn tư vấn của TS. Tâm lý Tô Nhi A, thói quen sinh hoạt hình thành từ trước hôn nhân có thể ảnh hưởng đến cách một người đảm nhận việc nhà sau khi lập gia đình. Vì vậy, sự thay đổi cần có thời gian, thay vì kỳ vọng đối phương tự hiểu và chủ động làm mọi việc.

Thay vì chỉ trích khi chồng làm chưa tốt, người vợ có thể trao đổi rõ ràng về những công việc cần chia sẻ, phân công cụ thể và tạo điều kiện để đối phương từng bước hình thành thói quen. Cách giao tiếp này giúp hạn chế cảm giác bị phán xét, đồng thời biến việc nhà thành trách nhiệm chung thay vì gánh nặng của riêng một người.

Quan trọng hơn, sự sẻ chia không chỉ giúp giảm áp lực sinh hoạt mà còn tạo cơ hội để vợ chồng thấu hiểu nhau, cùng xây dựng môi trường gia đình tích cực cho con trẻ

Qua câu chuyện của khách mời Triều Ngân, Bản lĩnh đối mặt gợi mở rằng sự đủ đầy về kinh tế là một phần của hạnh phúc, nhưng không thể thay thế sự hiện diện và đồng hành trong đời sống thường ngày. Hôn nhân bền vững cần cả trách nhiệm, sự lắng nghe và tinh thần cùng nhau vun vén tổ ấm.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/eihkQI_CbNk?si=7XqxSOaH41H-WbgV