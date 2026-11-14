Dakar 2026: Elisabeth Diatta giành HCV vật bãi biển lịch sử cho Senegal

Elisabeth Diatta đánh bại Reisa Kojima với tỉ số 5-1 trong trận chung kết vật bãi biển nữ hạng 55kg

Dakar 2026 ghi dấu bước ngoặt của vật bãi biển

Dakar 2026 chứng kiến Elisabeth Diatta tạo nên cột mốc đặc biệt cho thể thao Senegal. Ở tuổi 16, cô đánh bại Reisa Kojima của Nhật Bản với tỉ số 5-1 trong trận chung kết vật bãi biển nữ hạng 55kg. Chiến thắng này mang về cho Senegal tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử.

Diatta sinh ra tại vùng Casamance, miền Nam Senegal và ban đầu theo đuổi bóng đá

Đáng chú ý, hành trình đến với môn vật của Diatta không bắt đầu từ một kế hoạch được định sẵn. Cô sinh ra tại vùng Casamance, miền Nam Senegal và ban đầu theo đuổi bóng đá.

Tuy nhiên, khi chị gái Jeannine bị chấn thương, Diatta đã thay chị tham dự một giải đấu vật tại trại huấn luyện thể thao. Cô giành chiến thắng ở trận đầu tiên và từ đó tiếp tục gắn bó với môn thể thao này.

Thành công của Diatta vừa là một chiến thắng thể thao, vừa gửi đi thông điệp khích lệ các cô gái trẻ



Theo Al Jazeera, Diatta từng gặp định kiến cho rằng nữ giới tập vật sẽ mất đi vẻ nữ tính. Dù vậy, cô vẫn kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình. Thành công tại Dakar vì thế không chỉ là một chiến thắng thể thao, mà còn gửi đi thông điệp khích lệ các cô gái trẻ.

Vật bãi biển lần đầu xuất hiện tại một sự kiện Olympic

Dakar 2026 cũng đánh dấu lần đầu vật bãi biển góp mặt tại một sự kiện của Ủy ban Olympic Quốc tế. Môn thể thao này có nguồn gốc gần gũi với Senegal, nơi vật truyền thống Laamb đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng. Tại địa điểm thi đấu Saly Beach West, đông đảo khán giả địa phương đến cổ vũ và tạo nên bầu không khí sôi động.

Vật bãi biển lần đầu xuất hiện tại một sự kiện Olympic

Vật bãi biển có cách tính điểm riêng. Một pha quật ngã hoặc đẩy đối thủ ra khỏi vòng đấu được tính một điểm. Trong khi đó, động tác ném đối thủ ngã ngửa có giá trị ba điểm và kết thúc trận đấu. Mỗi trận kéo dài tối đa ba phút.

Bên cạnh Diatta, Senegal còn giành HCV vật bãi biển nam hạng 80kg nhờ Maguette Diop. Nữ võ sĩ Ndeye Khady Anna Diatta tiếp tục bổ sung HCV hạng 45kg vào ngày thi đấu kế tiếp. Như vậy, nước chủ nhà giành 3 trong tổng số 8 HCV của môn vật bãi biển.

Đặc biệt, thành tích của Diatta còn cho thấy sức phát triển của vật nữ tại Senegal. Huấn luyện viên Isabelle Sambou, cựu vận động viên từng hai lần dự Olympic, là người đồng hành cùng các tài năng trẻ. Sau ba tháng tập huấn chuyên sâu, các đô vật Senegal đã thích nghi với luật thi đấu trên cát.

Từ một cô gái từng chọn bóng đá, Elisabeth Diatta trở thành gương mặt mở ra trang sử mới cho thể thao Senegal. Chiến thắng của cô cũng góp phần đưa môn vật bãi biển đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Nguồn: United World Wrestling



