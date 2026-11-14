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Thể thao

Dakar 2026: Argentina vô địch futsal nam

THIÊN BÌNH
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Bàn thắng của đội trưởng Lorenzo Sampedro giúp Argentina đánh bại Bồ Đào Nha trong trận chung kết, khép lại hành trình toàn thắng tại Olympic trẻ.

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Dakar 2026 khép lại nội dung futsal nam với chức vô địch thuộc về đội tuyển U18 Argentina

Dakar 2026 chứng kiến Argentina đăng quang futsal nam

Dakar 2026 khép lại nội dung futsal nam với chức vô địch thuộc về đội tuyển U18 Argentina. Đại diện Nam Mỹ đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 trong trận chung kết tại Dakar Arena. Đây là HCV futsal đầu tiên của Argentina tại Olympic trẻ.

Argentina nhập cuộc chủ động và mở tỉ số ở phút thứ 8. Joaquín Pesl là người ghi bàn sau tình huống phối hợp từ quả đá phạt góc. Đội bóng Nam Mỹ tiếp tục duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian thi đấu, dù Bồ Đào Nha tạo ra sức ép đáng kể.

Sang hiệp hai, trận đấu trở nên căng thẳng hơn. João Carvalho ghi bàn gỡ hòa cho Bồ Đào Nha ở phút 33. Tuy nhiên, Argentina chỉ mất 35 giây để đáp trả. Đội trưởng Lorenzo Sampedro lập công, đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1. Đây cũng là bàn thắng quyết định, giúp Argentina bảo toàn cách biệt đến khi trận đấu kết thúc.

Dakar 2026: Argentina vô địch futsal nam - Ảnh 2.

Argentina toàn thắng trên hành trình giành HCV

Argentina toàn thắng trên hành trình giành HCV

Chức vô địch tại Dakar 2026 là kết quả của hành trình ấn tượng. Argentina khép lại giải đấu với 5 trận toàn thắng, ghi 26 bàn và chỉ để thủng lưới 7 lần. Ở vòng bảng, đội lần lượt đánh bại Senegal 9-2, Afghanistan 2-1 và Panama 9-1.

Tiếp đó, Argentina vượt qua Morocco 4-2 ở bán kết để giành quyền vào trận tranh HCV. Bồ Đào Nha cũng có phong độ tốt trước chung kết, với 4 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu không thể duy trì thành tích bất bại trước đối thủ Nam Mỹ.

Theo thông tin từ Chính phủ Argentina, đây là HCV thứ hai của đoàn thể thao nước này tại Dakar 2026. Trước đó, vận động viên bơi lội Cecilia Dieleke giành HCV nội dung 200m ngửa nữ. Tuy nhiên, chiến thắng futsal có ý nghĩa riêng khi đánh dấu HCV đồng đội đầu tiên của Argentina tại Đại hội.

Sau khi lỡ cơ hội giành huy chương ở kỳ Olympic trẻ Buenos Aires 2018, các cầu thủ trẻ Argentina đã trở lại mạnh mẽ. Chức vô địch tại Dakar không chỉ khép lại giải đấu thành công, mà còn tạo dấu mốc mới cho futsal nước này ở sân chơi Olympic trẻ.

Nguồn: FIFA

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