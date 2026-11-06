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Chính trị

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

THÚY QUYÊN, THANH PHONG, KIM NGỌC
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(HTV) - Sáng nay, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981 - 7/11/2026), với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, chư tôn đức giáo phẩm và đông đảo Tăng Ni, Phật tử.

Dấu mốc 45 năm xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Ảnh 1.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Giáo hội từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, đào tạo Tăng Ni, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử đến bảo tồn văn hóa Phật giáo và giao lưu quốc tế

Phát biểu tại đại lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Sự ra đời của Giáo hội ngày 7/11/1981, trên cơ sở thống nhất 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước, là dấu mốc lịch sử, mở ra thời kỳ mới với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng chung lý tưởng phụng sự Đạo pháp và dân tộc. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Giáo hội từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, đào tạo Tăng Ni, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử đến bảo tồn văn hóa Phật giáo và giao lưu quốc tế. Đặc biệt, tinh thần từ bi của đạo Phật được thể hiện rõ nét qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Khẳng định vị thế Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế 

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Ảnh 2.
Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi Đại lễ

Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã 4 lần đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, gần nhất là năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, cùng các sự kiện cung nghinh Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ và Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Ảnh 4.
Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Ảnh 5.
Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử đối với đạo pháp và dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử đối với đạo pháp và dân tộc. Phó Thủ tướng khẳng định Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy các giá trị từ bi, nhân ái, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước tặng 9 Tăng Ni có đóng góp tiêu biểu.

Đại lễ là dịp tri ân công đức các bậc tiền bối đã đặt nền móng cho ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm kế thừa, phát huy truyền thống 45 năm đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.


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