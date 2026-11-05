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Xã hội

Đại biểu Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và Chủ tịch Hồ Chí Minh

VIỆT HÀ, XUÂN HẠO
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(HTV) - Sáng 5/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội.

Thành kính tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, sáng 5/11, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X đã đến Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại TP. Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm vị pháp thiêu thân, biểu tượng của tinh thần từ bi, vô úy và lòng yêu nước của Phật giáo Việt Nam.

Đại biểu Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm, thể hiện truyền thống tri ân, báo ân và lòng biết ơn đối với những giá trị lịch sử, tinh thần của dân tộc

Hoạt động thể hiện truyền thống tri ân, báo ân của Phật giáo Việt Nam, đồng thời nhắc nhớ tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc qua các thời kỳ.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người luôn trân trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đề cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Các em thiếu nhi tham gia dâng hoa, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần biết ơn đến thế hệ trẻ

Tại đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng báo công về những thành tựu Phật sự đã đạt được, tiếp tục khẳng định truyền thống “Hộ quốc an dân - đồng hành cùng dân tộc” và phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X xác định phương hướng nhiệm kỳ mới

Đây là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Đại hội kết hợp Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026), với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu và khách mời.

Dấu mốc 45 năm thành lập Giáo hội là dịp nhìn lại chặng đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, ghi nhận những thành tựu Phật sự đã đạt được, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp Tăng đoàn.

Đại biểu Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Các đại biểu, Phật tử và thế hệ trẻ cùng hướng về những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, lan tỏa tinh thần đoàn kết và gắn bó với dân tộc

Thông qua Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ xác định phương hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội cũng hướng đến việc phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội, chung sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

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