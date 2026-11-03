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Xã hội

Đại hội Phật giáo 2026: Quy tụ gần 2.000 đại biểu tham dự, mở hướng nhiệm kỳ mới

THÚY QUYÊN, QUỐC SỬ, KIM NGỌC
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(HTV) - Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, kết hợp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội. Gần 2.000 đại biểu dự kiến tham dự, thảo luận định hướng Phật sự nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính có nhiều thay đổi. Đại hội sẽ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IX, đồng thời xác định các trọng tâm Phật sự cho giai đoạn 2026 - 2031.

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, kết hợp Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội từ ngày 5 đến ngày 7/11/2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội Phật giáo 2026: Đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến 7/11/2026

Dự kiến, đại hội có gần 2.000 đại biểu tham dự. Đây là dịp để Giáo hội tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, đánh giá những kết quả đạt được và thảo luận phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. 

Bên cạnh đó, đại hội được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ dự kiến. Việc điều chỉnh thời điểm nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung kiện toàn tổ chức và chuyển đổi số

Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định nhiều trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh xã hội và hệ thống quản lý có những thay đổi.

Cụ thể, các định hướng chính gồm:

- Củng cố tổ chức: Kiện toàn hệ thống Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số: Tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động của Giáo hội.

- Đổi mới hoằng pháp: Điều chỉnh phương thức truyền bá giáo lý phù hợp với bối cảnh mới.

- Nâng cao chất lượng giáo dục Phật giáo: Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo.

- Phát huy phụng sự xã hội: Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và an sinh xã hội.

Đại hội Phật giáo 2026: Đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 2.

Đại biểu và chư tôn đức tham dự hội nghị, trao đổi các nội dung liên quan đến công tác Phật sự

Bên cạnh việc xác định định hướng, đại hội cũng là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, đánh giá những vấn đề đặt ra trong công tác Phật sự và đề xuất giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Công tác an sinh xã hội ghi dấu ấn trong nhiệm kỳ IX

Trong nhiệm kỳ IX, hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý, đặc biệt trong lĩnh vực từ thiện và an sinh xã hội.

Theo thông tin từ, tổng giá trị các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 7.500 tỷ đồng. 

Đại hội Phật giáo 2026: Đẩy mạnh chuyển đổi số - Ảnh 3.

Chuyển đổi số, đổi mới hoằng pháp và giáo dục Phật giáo là những trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng thời, Giáo hội hiện có gần 65.000 Tăng Ni và khoảng 19.000 cơ sở tự viện. Những nguồn lực này tạo nền tảng cho các hoạt động tôn giáo, giáo dục và phụng sự cộng đồng trên cả nước.

Đại lễ Vesak 2025 góp phần tăng cường đối ngoại Phật giáo

Trong lĩnh vực đối ngoại, việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh được xem là một dấu ấn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ IX. Sự kiện thu hút hơn 17 triệu lượt người đến chiêm bái Xá lợi Đức Phật. 

Từ những kết quả của nhiệm kỳ IX, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ tiếp tục đánh giá hoạt động đối ngoại, công tác tổ chức và các chương trình phụng sự xã hội, qua đó xác định hướng phát triển cho giai đoạn 2026 - 2031.

Đại hội đồng thời gắn với dấu mốc 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tạo cơ hội nhìn lại chặng đường hoạt động và xác định những nhiệm vụ trong thời gian tới.

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