Bóng chuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khởi tranh từ ngày 28/11

16 đội tranh tài ở hai nội dung nam, nữ

Theo thông báo của ban tổ chức, lịch thi đấu bóng chuyền trong nhà được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu, nhằm phù hợp với chương trình tổ chức của địa phương đăng cai. Toàn bộ các trận đấu ở cả hai nội dung nam và nữ sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu.

Ở nội dung nam, tám đội góp mặt gồm Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, nội dung nữ có tám đội: Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên và TP. Hồ Chí Minh.

Toàn bộ các trận đấu bóng chuyền trong nhà của Đại hội sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP. Hồ Chí Minh) (Ảnh: VFV)

Các đội sẽ thi đấu vòng bảng để cạnh tranh thứ hạng, hướng đến mục tiêu giành huy chương tại Đại hội. Với sự góp mặt của nhiều đơn vị có truyền thống, giải đấu được kỳ vọng mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, đồng thời phản ánh chất lượng chuyên môn của bóng chuyền thành tích cao trong nước.

Các đội hoàn tất chuẩn bị trước ngày tranh tài

Trước khi bước vào Đại hội, các đội đang tham dự vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026. Nội dung nữ dự kiến kết thúc ngày 25/10, trong khi nội dung nam khép lại ngày 8/11. Đây là cơ hội để các đội duy trì phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào sân chơi toàn quốc.

Môn bóng chuyền là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026. Việc điều chỉnh lịch thi đấu giúp các đơn vị chủ động hơn trong công tác chuẩn bị, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên bước vào giải với sự sẵn sàng cao nhất.

Nguồn: TTXVN