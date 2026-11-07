Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử tiêu biểu. Đại hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo Giáo hội trong nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã công bố kết quả suy tôn Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026–2031. Theo đó, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục đảm nhiệm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, cùng 10 vị Phó Pháp chủ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh. Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 38 vị.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đối với Hội đồng Trị sự, Đại hội suy cử 275 thành viên, gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết; trong đó có 61 vị tham gia Ban Thường trực. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Hai Phó Chủ tịch Thường trực là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Huệ Thông. Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đặc biệt là vai trò củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Giáo hội tiếp tục xây dựng tổ chức trang nghiêm, vững mạnh; lựa chọn đội ngũ lãnh đạo tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực; phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời trao các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho những tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội có thành tích xuất sắc.

Nhìn lại nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022–2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực Phật sự. Đáng chú ý, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 được tổ chức thành công tại TP.HCM, góp phần nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác từ thiện, an sinh xã hội và nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt tổng trị giá hơn 7.500 tỷ đồng, thể hiện tinh thần từ bi, phụng sự nhân sinh và trách nhiệm với cộng đồng của tăng ni, phật tử cả nước.

Ra mắt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, với phương châm “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, Giáo hội xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành; tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh của tăng ni; đổi mới công tác giáo dục, hoằng pháp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò phụng sự nhân sinh, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trong dấu mốc 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cùng những định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới được kỳ vọng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.