Khẳng định vai trò của Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Hội thảo do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Phương Lan/TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: Hội thảo không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, mà quan trọng hơn là làm rõ và phát huy, đưa các giá trị của Phật giáo thành những nguồn lực đóng góp thiết thực cho phát triển con người, cộng đồng và đất nước.

Theo ông Phạm Tất Thắng, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhận đóng góp to lớn của Giáo hội, chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo an sinh xã hội, bồi đắp văn hóa, đạo đức và mở rộng quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước.

Ông Phạm Tất Thắng cho rằng, điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở những con số hay những công trình, mà ở tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo đã thực sự đi vào đời sống, trở thành hành động cụ thể vì con người. Ở đâu đồng bào gặp khó khăn, hạn hán, thiên tai, ở đó có chư tăng ni, Phật tử chia sẻ. Đó là biểu hiện sinh động của tinh thần nhập thế và cũng là minh chứng tiếp tục cho vai trò của Giáo hội với tư cách thành viên tích cực của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Phật giáo đã góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội từ những giá trị từ bi, hỷ xả, hiếu thảo, tri ơn, sống thiện, sống có trách nhiệm mà Phật giáo trao truyền qua bao thế hệ, hòa quyện vào hệ giá trị văn hóa, triết lý đạo đức nhân sinh của con người Việt Nam… Có thể nói, Phật giáo Việt Nam đã, đang và tiếp tục giữ một vai trò quan trọng trong kiến tạo và phát triển đất nước”, ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định Phật giáo là một trong những thành tố quan trọng của đời sống văn hóa - tinh thần Việt Nam. Trong các giai đoạn lịch sử, Phật giáo Việt Nam đều có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của dân tộc; chính sự đồng hành đó khẳng định vai trò, nâng cao vị thế của Phật giáo trong lòng xã hội, trong đó tinh thần “hộ quốc” và “an dân” là những biểu hiện đậm nét của Phật giáo Việt Nam.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, việc nhận diện đúng vai trò của Phật giáo và tìm ra những giải pháp để phát huy hiệu quả hơn nữa các giá trị Phật giáo không chỉ là đòi hỏi của riêng Giáo hội, mà còn là yêu cầu của sự phát triển quốc gia. Làm rõ vai trò của Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm phát huy hiệu quả các giá trị Phật giáo đối với sự phát triển của đất nước hiện nay sẽ góp phần phát huy đầy đủ các giá trị văn hóa, tinh thần và nhân văn của Phật giáo Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hệ giá trị quốc gia, phát triển con người toàn diện và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc…

Tiến sĩ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, trải qua 45 năm trưởng thành và phát triển cùng chiều dài hơn hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã hòa quyện sâu sắc vào đời sống tâm linh, văn hóa, đạo đức và tư tưởng của người Việt Nam. Phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là minh chứng sinh động cho tinh thần “Phật giáo vì dân tộc”, luôn dấn thân phụng sự, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Phật giáo và dân tộc…

Hội thảo đã lắng nghe các ý kiến, tham luận của đại biểu về Phật giáo Việt Nam với tư tưởng và giá trị dân tộc; với phát triển kinh tế; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng xã hội hòa hợp, nhân ái; giáo dục toàn diện con người; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc khơi dậy và phát huy tư tưởng hòa hợp của Phật giáo phù hợp và tương đồng với chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước, cùng hướng đến một lý tưởng: xây dựng đời sống xã hội thương yêu, đoàn kết, đồng hành phát triển bền vững, hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mang lại đời sống an vui, hạnh phúc cho mọi tầng lớp Nhân dân. Sự tương đồng ấy chính là cơ sở vững chắc để Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, phát huy vai trò của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục đạo đức, bảo tồn văn hóa và đối ngoại nhân dân. Những giá trị cốt lõi của Phật giáo như từ bi, trí tuệ, tự lực, tự cường, hòa hợp và trách nhiệm xã hội là những nguồn lực tinh thần quan trọng góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, củng cố nền tảng đạo đức xã hội và phát huy sức mạnh nội sinh của quốc gia.

Các ý kiến tại hội thảo góp phần phát huy đầy đủ các giá trị văn hóa, tinh thần và nhân văn của Phật giáo Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hệ giá trị quốc gia, phát triển con người toàn diện và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Nguồn: https://baotintuc.vn/khang-dinh-vai-tro-cua-phat-giao-viet-nam-trong-ky-nguyen-phat-trien-moi-post1399236.html