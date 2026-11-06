Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X: Suy cử nhân sự lãnh đạo Giáo hội cho nhiệm kỳ mới

Tham dự phiên làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá toàn diện công tác Phật sự và định hướng khóa mới

Toàn cảnh phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Tại phiên làm việc, Đại hội đã thông qua dự thảo nội quy, chương trình làm việc; nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự giai đoạn 2022 - 2026 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đặc biệt, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc suy tôn bổ sung 23 vị Hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh khóa X; đồng thời suy cử 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết tham gia Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự khóa X tiến hành phiên họp thứ nhất để suy cử các chức danh lãnh đạo và Ban Thường trực của hai hội đồng.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ chính thức khai mạc phiên trọng thể vào sáng mai, ngày 7/11

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội lần thứ X hướng đến xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, đổi mới công tác hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ chính thức khai mạc phiên trọng thể vào sáng mai, ngày 7/11, tiếp tục các nội dung quan trọng nhằm xác định phương hướng hoạt động và kiện toàn tổ chức Giáo hội trong nhiệm kỳ mới.



