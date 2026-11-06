Dấu ấn Phật giáo Việt Nam qua 45 năm hình thành và phát triển

Tái hiện hành trình 45 năm phát triển của Phật giáo Việt Nam

Triển lãm Văn hóa Phật giáo được tổ chức hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, chư tôn đức và đại biểu tham quan các khu vực trưng bày. Không gian triển lãm được bố trí theo nhiều chủ đề, giới thiệu các dấu mốc lịch sử, hoạt động Phật sự và thành tựu văn hóa của Giáo hội qua từng thời kỳ.

Không gian trưng bày các hiện vật Phật giáo, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa và di sản qua các thời kỳ

Các hình ảnh, tư liệu về hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và hoạt động xã hội giúp người xem hiểu rõ hơn những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với đời sống cộng đồng.

Tôn vinh những đóng góp của các thế hệ tiền bối

Điểm nhấn của triển lãm là khu vực giới thiệu các bậc cao tăng tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chư tôn đức tham dự lễ khai mạc Triển lãm Văn hóa Phật giáo tại TP. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, bên cạnh những hình ảnh và tư liệu lịch sử, triển lãm còn tôn vinh các thế hệ tiền bối đã góp phần xây dựng và phát triển Giáo hội qua các thời kỳ.

Lan tỏa giá trị văn hóa Phật giáo đến cộng đồng

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn giới thiệu nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật như trà đạo, âm nhạc và hội họa. Các hoạt động góp phần thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo, đưa những giá trị từ bi và trí tuệ đến gần hơn với đời sống.

Chư tôn đức tham quan không gian trưng bày các tư liệu và hiện vật văn hóa Phật giáo

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật không chỉ giúp công chúng nhìn lại hành trình lịch sử mà còn lan tỏa tinh thần gắn bó với đời sống xã hội của Phật giáo trong suốt 45 năm qua.