Tiếp xúc cử tri, ghi nhận nhiều kiến nghị từ cơ sở

Tổ đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh số 2 tiếp xúc cử tri tại phường Long Nguyên và 11 điểm cầu trực tuyến, lắng nghe kiến nghị từ cơ sở

Sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các tổ đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, thông tin về kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của người dân.

Tại phường Long Nguyên và 11 điểm cầu thuộc các phường, xã lân cận, Tổ đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh số 2 đã thông tin đến cử tri những kết quả tích cực của kỳ họp. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, giao thông, đất đai, thuế, giáo dục, y tế, việc làm và chính sách an sinh xã hội.

Trong khi đó, tại phường Vĩnh Tân, Tổ đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh số 3 ghi nhận các ý kiến liên quan đến những vấn đề phát sinh từ cơ sở, trong đó có khó khăn khi thực hiện nộp thuế qua ngân hàng.

Chú trọng hoàn thiện chính sách y tế, nhà ở và việc làm

Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo địa phương ghi nhận các ý kiến của cử tri về dân sinh, an sinh xã hội và phát triển kinh tế

Trong lĩnh vực y tế, cử tri phường Vĩnh Tân mong muốn các chính sách tiếp tục được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Long Hương và 6 phường, xã khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh, Tổ đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh số 4 ghi nhận các kiến nghị về chính sách hỗ trợ nhà ở, giáo dục, y tế và việc làm, nhất là đối với người lao động có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị xem xét chế độ phụ cấp hằng tháng đối với các chức danh ở khu phố.

Quan tâm hạ tầng đô thị và cải cách hành chính

Tại điểm tiếp xúc ở phường Bình Hưng Hòa, Tổ đại biểu Quốc hội số 10 ghi nhận ý kiến của cử tri các phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Bình Trị Đông và Tân Tạo. Các kiến nghị tập trung vào hạ tầng đô thị, công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tiếp thu, giải đáp và chuyển kiến nghị đến cơ quan chức năng

Buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội số 10 tại phường Bình Hưng Hòa, tập trung ghi nhận kiến nghị về hạ tầng đô thị và cải cách hành chính

Tổ đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đơn vị số 8 cũng đã tiếp xúc cử tri các phường An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Minh Phụng, Phú Lâm và Bình Thới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự vui mừng, đồng thuận với kết quả kỳ họp, đồng thời tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế đất nước sẽ tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu Quốc hội cùng đại diện các sở, ngành thành phố đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, các ý kiến được tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, phản hồi cử tri theo quy định.