Đại biểu Quốc hội đề xuất hoàn thiện quy định về hỗ trợ bưu chính công ích và bảo vệ dữ liệu

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm qua, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi). Nhiều ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ hoạt động bưu chính công ích, quản lý phương tiện bưu chính và quy định về thu thập, sử dụng dữ liệu bưu chính.

Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, khóa XVI với nhiều nội dung lập pháp quan trọng

Làm rõ cơ chế hỗ trợ mạng lưới bưu chính công cộng

Các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi)

Đối với chính sách hỗ trợ bưu chính tại địa bàn khó khăn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng, cho rằng ngân sách nhà nước không thể bù đắp toàn bộ chi phí vận hành hoặc thay thế trách nhiệm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần làm rõ phương án xử lý trong trường hợp chi phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ phổ cập tại địa bàn đặc thù vượt quá khả năng bù đắp từ các nguồn được phép, trên cơ sở công khai, minh bạch và có kiểm soát.

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, đề nghị nghiên cứu bổ sung tại khoản 3 Điều 30 nguyên tắc xác định cơ chế hỗ trợ phù hợp với đặc thù địa bàn. Trong đó, cần tính đến chi phí duy trì các tuyến vận chuyển thiết yếu phục vụ bưu chính công ích. Đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể mức và phương thức hỗ trợ, bảo đảm không trùng lặp với các khoản kinh phí đã được thanh toán theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng.

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể trên nền tảng thương mại điện tử, siết chặt quản lý dấu hiệu nhận diện phương tiện bưu chính nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động cung ứng dịch vụ.

Nhiều ý kiến tập trung vào cơ chế hỗ trợ mạng lưới bưu chính công cộng tại địa bàn khó khăn

Bảo đảm quyền riêng tư trong quản lý dữ liệu bưu chính

Về quy định dữ liệu bưu chính, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị xác định rõ phạm vi dữ liệu được thu thập. Theo đại biểu, quy định "dữ liệu bưu chính gồm thông tin về nội dung bưu gửi" có phạm vi quá rộng, bởi thông tin khai báo về hàng hóa khác với nội dung bên trong thư từ, tài liệu.

Đại biểu đề xuất giới hạn phạm vi thu thập ở thông tin mô tả, khai báo về bưu gửi do người gửi cung cấp và những thông tin cần thiết phục vụ dịch vụ. Việc thu thập thông tin bên trong bưu gửi chỉ được thực hiện khi có căn cứ theo thẩm quyền pháp luật.

Các nội dung liên quan đến phạm vi thu thập và bảo vệ dữ liệu bưu chính được đại biểu quan tâm

Đồng thời, Điều 6 cần được sửa đổi theo hướng bảo vệ cả bí mật thư, bưu gửi và thông tin về việc sử dụng dịch vụ bưu chính, qua đó bảo đảm quyền riêng tư của người sử dụng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ghi nhận các góp ý và cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để hoàn thiện dự án luật. Công tác chuẩn bị các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai cũng sẽ được thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp không bị gián đoạn.



