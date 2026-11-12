Cử tri mong sớm tháo gỡ vướng mắc về đầu tư công và thuế

Từ những vấn đề đặt ra tại nghị trường, cử tri mong các công trình sớm được đưa vào sử dụng, thủ tục thuế thuận tiện hơn và những cam kết sau chất vấn có thời hạn thực hiện cụ thể.

Gắn tiến độ giải ngân với chất lượng công trình

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những vấn đề được cử tri quan tâm tại phiên chất vấn. Với người dân, tiến độ của một dự án giao thông hay hạ tầng đô thị gắn trực tiếp với việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh. Công trình chậm đưa vào sử dụng khiến người dân phải chờ lâu hơn để được hưởng lợi từ dự án, trong khi nguồn vốn đã bố trí chưa phát huy hiệu quả như dự kiến.

Bà Đặng Diễm Lệ, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 31, 32, phường Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết bà quan tâm đến việc xử lý các vướng mắc về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình.

“Thực tế cho thấy, khi các công trình giao thông, hạ tầng đô thị chậm triển khai, không chỉ nguồn lực đầu tư chưa được phát huy hiệu quả mà sinh hoạt, đi lại và hoạt động kinh doanh của người dân cũng có thể bị ảnh hưởng. Tôi mong muốn sau phiên chất vấn, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương có những giải pháp quyết liệt hơn để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện dự án. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, gắn tiến độ giải ngân với chất lượng và hiệu quả công trình”, bà Đặng Diễm Lệ bày tỏ.

Tại Hà Nội, nơi đang triển khai nhiều công trình giao thông và hạ tầng đô thị, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công có ý nghĩa trực tiếp đối với phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Khi hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả, các công trình này sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.

Từ góc độ sử dụng nguồn lực, TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, cho rằng cần đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của từng dự án đầu tư công. Công trình phát huy hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng có thể tạo thêm cơ hội đầu tư cho khu vực tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo TS. Đinh Trọng Thịnh, việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng cần đi cùng với giám sát tiến độ và chất lượng thi công. Đối với những khâu có sự tham gia của nhiều cơ quan, cần làm rõ trách nhiệm phối hợp để việc xử lý vướng mắc có đầu mối và thời hạn cụ thể, bảo đảm nguồn vốn nhà nước được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thủ tục thuế

Bên cạnh đầu tư công, cử tri cũng quan tâm đến công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh. Sự phát triển của các phương thức bán hàng mới giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở rộng thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu quản lý nguồn thu và bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Anh Nguyễn Quang Hưng, chủ hộ kinh doanh đồ gia dụng tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, cho rằng những vấn đề được đặt ra tại phiên chất vấn sát với thực tế của các hộ kinh doanh nhỏ, nhất là khi sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện thủ tục thuế trên nền tảng số.

“Chúng tôi hiểu rằng việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách và tạo môi trường cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, đối với những hộ kinh doanh nhỏ, quá trình chuyển đổi sang phương thức quản lý thuế hiện đại, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện các thủ tục trên nền tảng số vẫn có những khó khăn nhất định”, anh Hưng chia sẻ.

Theo anh Hưng, người kinh doanh mong chính sách thuế rõ ràng, ổn định, dễ hiểu và dễ thực hiện. Trong quá trình chuyển đổi, các hộ cần được hướng dẫn cách sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện thủ tục trên nền tảng số. Việc đơn giản hóa thủ tục, cùng với hỗ trợ tiếp cận công nghệ, sẽ giúp các hộ giảm thời gian và chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế.

“Tôi kỳ vọng những nội dung được đặt ra tại phiên chất vấn sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực, giúp hộ kinh doanh yên tâm hoạt động, từng bước mở rộng quy mô và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế”, anh Nguyễn Quang Hưng nhấn mạnh.

TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng ứng dụng công nghệ số, kết nối và khai thác dữ liệu có thể nâng cao hiệu quả quản lý thuế, hạn chế thất thu và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình kinh doanh. Quá trình này cần đi cùng với việc đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ phù hợp với khả năng tiếp cận công nghệ của hộ kinh doanh nhỏ. Mức độ thuận tiện khi sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện thủ tục trên nền tảng số là những căn cứ để đánh giá kết quả triển khai.

Làm rõ thời hạn thực hiện cam kết sau chất vấn

Theo TS. Đinh Trọng Thịnh, việc Quốc hội chất vấn về giải ngân vốn đầu tư công, quản lý thuế và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các giải pháp cần bám sát những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách.

“Điểm đáng chú ý là các vấn đề được đặt ra không chỉ liên quan đến công tác quản lý nhà nước mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đời sống người dân. Vì vậy, những giải pháp được đưa ra cần có tính đồng bộ, khả thi và gắn với điều kiện thực tiễn”, chuyên gia nhận định.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, những vướng mắc cần được quan tâm gồm khả năng tiếp cận vốn, chi phí đầu vào, thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tính ổn định của môi trường đầu tư. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi trong tiếp cận nguồn lực có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng duy trì sản xuất và mở rộng hoạt động.

Việc giám sát sau chất vấn cần gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của từng bộ, ngành cần có thời hạn xử lý. Đối với vướng mắc liên ngành, việc xác định cơ quan chủ trì và trách nhiệm của các bên phối hợp giúp theo dõi tiến độ và kịp thời xử lý những việc còn chậm.

“Hiệu quả của phiên chất vấn phải được thể hiện ở quá trình thực hiện những cam kết sau chất vấn. Các giải pháp cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và tiêu chí đánh giá kết quả. Chỉ khi những cam kết tại nghị trường được chuyển hóa thành hành động cụ thể, tạo ra chuyển biến thực chất trong môi trường đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, hoạt động chất vấn mới thực sự đáp ứng được kỳ vọng của cử tri”, TS. Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Cùng với các chỉ tiêu về tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, những kết quả người dân và doanh nghiệp có thể ghi nhận là công trình được đưa vào sử dụng, thủ tục được giải quyết nhanh hơn và các vướng mắc về vốn, chi phí hay điều kiện kinh doanh được xử lý. Đó cũng là cơ sở để cử tri theo dõi việc thực hiện các cam kết sau phiên chất vấn.

Nguồn: TTXVN



