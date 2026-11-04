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Xã hội

Côn Đảo khởi công tuyến đường hoa dài 14km

THANH TÙNG, CÔNG HÒA, HOÀNG HIỂN
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(HTV) - Đường hoa Côn Đảo được khởi công trên tuyến đường từ trung tâm đặc khu Côn Đảo đến Bến Đầm, với chiều dài khoảng 14km và tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Việc triển khai công trình đường hoa trên tuyến kết nối trung tâm đặc khu với Bến Đầm được kỳ vọng bổ sung không gian xanh, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cảnh quan cho khu vực.

UBND đặc khu Côn Đảo vừa phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình “Đường hoa Côn Đảo - Ươm mầm tương lai xanh”. Công trình được triển khai trên tuyến đường từ trung tâm Côn Đảo đi Bến Đầm, tại khu vực gần Trạm Kiểm lâm Cơ động, với chiều dài ước tính khoảng 14km.

Côn Đảo cải tạo cảnh quan tuyến đường hoa dài 14 km - Ảnh 2.

UBND đặc khu Côn Đảo phối hợp với Agribank tổ chức lễ khởi công công trình đường hoa trên tuyến trung tâm Côn Đảo - Bến Đầm

Theo kế hoạch, các hạng mục chính sẽ tập trung vào việc cải tạo, bổ sung thêm cây xanh và chỉnh trang các cảnh quan tại một số khu vực công cộng. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm cải thiện diện mạo không gian trên tuyến giao thông, đồng thời tăng cường yếu tố sinh thái trong quá trình phát triển hạ tầng tại đặc khu.

Công trình có tổng kinh phí 5 tỷ đồng do Agribank tài trợ. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán 2027. 

Các thông tin chính về công trình:

Hạng mục

Thông tin

Tên công trình

Đường hoa Côn Đảo – Ươm mầm tương lai xanh

Địa điểm

Tuyến trung tâm Côn Đảo – Bến Đầm

Chiều dài

Khoảng 1km

Tổng kinh phí

5 tỷ đồng

Đơn vị tài trợ

Agribank

Đơn vị triển khai

Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Sao Thủy phối hợp Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặc khu Côn Đảo

Thời gian dự kiến hoàn thành

Tết Nguyên đán 2027

Không chỉ tập trung cải thiện cảnh quan trên một tuyến giao thông, công trình còn hướng đến việc tạo thêm những điểm nhấn sinh thái, hài hòa với không gian tự nhiên và đặc trưng của Côn Đảo. Đồng thời, dự án là một trong những hoạt động cụ thể hóa định hướng xây dựng đặc khu trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại và đáng sống. Việc bổ sung cây xanh, chỉnh trang các khu vực công cộng được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng không gian sinh hoạt và cảnh quan địa phương.

Côn Đảo khởi công tuyến đường hoa dài 14 km - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Sau lễ khởi công, các đại biểu đã cùng tham gia đi bộ đồng hành trên tuyến đường từ trung tâm Côn Đảo hướng về Bến Đầm. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên.

Về lâu dài, bên cạnh quá trình thi công và hoàn thiện các hạng mục, việc chăm sóc cây xanh và duy trì cảnh quan cũng là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của công trình. Qua đó, đường hoa không chỉ góp phần thay đổi diện mạo tuyến đường mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, bền vững tại đặc khu Côn Đảo.

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