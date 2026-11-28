Cử tri 8 xã khu vực phía Đông kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực

Sáng 28/11, đồng chí Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, cùng Tổ đại biểu số 5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với cử tri 8 xã khu vực phía Đông thành phố, sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri 8 xã khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia

Sáng 28/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ đã có buổi tiếp và làm việc với Thượng nghị sĩ Don Farrell - Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Thượng nghị sĩ Don Farrell - Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia

Người dân từng bước thụ hưởng lợi ích từ công chứng điện tử

Công chứng là khâu đảm bảo tính pháp lý trong các giao dịch dân sự, kinh tế mà người dân thường xuyên phải thực hiện. Với xu thế hiện đại hóa các thủ tục hành chính, công chứng điện tử đang từng bước chứng minh được lợi thế trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.

Cán bộ, nhân viên xử lý hồ sơ trên máy tính trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, công chứng điện tử

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 28/11/2026.