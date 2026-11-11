“Công việc bán thời gian của Honey” đạt thành tích nổi bật

Theo thống kê mới nhất từ Netflix, "Công việc bán thời gian của Honey" ghi nhận 8,7 triệu lượt xem, tương đương 44,4 triệu giờ xem trong tuần. Tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng phim bộ không nói tiếng Anh toàn cầu, đồng thời góp mặt trong Top 10 tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, bộ phim dẫn đầu ở 22 thị trường, bao gồm Hàn Quốc, Hong Kong, Việt Nam, Bolivia và Ai Cập.

Công việc bán thời gian của Honey dẫn đầu bảng xếp hạng phim bộ không nói tiếng Anh trên Netflix trong tuần từ ngày 2 đến 8/11 (Ảnh: Netflix)

Phim kết hợp yếu tố kinh dị với câu chuyện mưu sinh và những áp lực trong môi trường lao động. Từ các công việc bán thời gian quen thuộc, tác phẩm xây dựng những tình huống kỳ bí, nơi các nhân vật phải đối diện với hiểm nguy để tìm cách sinh tồn.

Lee Jae-wook đảm nhận vai Hyuk-jun trong bộ phim kinh dị về môi trường lao động (Ảnh: Netflix)

Lee Jae-wook đảm nhận vai Hyuk-jun, chàng trai tìm cách sống sót giữa môi trường làm việc đầy ám ảnh. Go Min-si vào vai Yeon-joo, người lần theo những bí mật đằng sau các công việc bán thời gian. Phim còn có sự tham gia của Kim Min-ha và Lee Hee-joon.

“Doctor X” góp mặt trong Top 5

Bên cạnh thành tích của Công việc bán thời gian của Honey, Doctor X: The Era of the White Mafia do Kim Ji-won đóng chính cũng đạt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng toàn cầu, với 3,7 triệu lượt xem trong cùng kỳ thống kê.

Kim Ji-won đóng chính trong Doctor X: The Era of the White Mafia, tác phẩm xếp thứ tư trên bảng xếp hạng (Ảnh: SBS)

Việc hai tác phẩm Hàn Quốc cùng góp mặt trong Top 5 cho thấy sức hút của phim truyền hình xứ kim chi trên nền tảng trực tuyến, đồng thời phản ánh sự đa dạng về đề tài và thể loại. Nếu Doctor X khai thác câu chuyện trong môi trường y khoa, Công việc bán thời gian của Honey lại lựa chọn cách tiếp cận khác biệt khi kết hợp yếu tố kinh dị với những vấn đề gần gũi trong đời sống lao động.

Một phân cảnh của Kim Ji-won trong Doctor X: The Era of the White Mafia (Ảnh: SBS)

Thành tích này tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của khán giả quốc tế đối với các sản phẩm truyền hình Hàn Quốc, đặc biệt là những tác phẩm có cách kể chuyện mới và khai thác các chủ đề xã hội đương đại.

Nguồn: Dispatch