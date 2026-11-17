Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm tình hình, xác minh và thu thập chứng cứ liên quan đến các hành vi tạo dựng, đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc, xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, quyền lợi hợp pháp của cá nhân.

Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng làm rõ hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội

Tự dựng chuyện, đăng video sai sự thật nhằm thu hút người xem

Theo thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "Thành Lê Lai" đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Phan Tấn Thành, người sử dụng tài khoản Facebook “Thành Lê Lai”, bị khởi tố về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Phan Tấn Thành (sinh năm 1977, thường trú tại phường Bến Thành) là người tạo lập và sử dụng tài khoản Facebook trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Tấn Thành khai nhận đã tự quay và đăng tải các video. Thành thừa nhận những nội dung được đề cập trong video đều do bản thân tự tưởng tượng, bịa đặt, không có thật. Mục đích của việc đăng tải là tạo sự chú ý, thu hút người xem nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Làm rõ hành vi phát tán video trên tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini"

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi đăng tải, phát tán các video liên quan đến Phan Tấn Thành trên nền tảng TikTok.

Theo kết quả xác minh, Phan Hiếu Thịnh (sinh năm 2002, cư trú tại xã Nhà Bè) là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini", có tên định danh @haohanminivietnam.

Phan Hiếu Thịnh, người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”, bị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ hành vi đăng tải, phát tán các video có nội dung sai sự thật

Cơ quan điều tra xác định tài khoản này đã đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành, đồng thời đăng tải các video có lời lẽ thách thức, đe dọa cùng những nội dung bịa đặt, sai sự thật.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Hiếu Thịnh khai nhận khoảng tháng 9/2026 đã theo dõi tài khoản Facebook "Thành Lê Lai Q1", tải các video về điện thoại rồi sử dụng tài khoản TikTok "Hảo Hán Mini" để đăng tải lại, kèm theo các tiêu đề liên quan.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, các video đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, cá biệt có video ghi nhận hơn 150.000 lượt xem.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Phan Hiếu Thịnh có dấu hiệu của tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu kết quả điều tra, hướng xử lý được nêu gồm bổ sung quyết định khởi tố vụ án đối với tội danh này, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hiếu Thịnh.

Người sử dụng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải

Vụ việc tiếp tục cho thấy những hệ lụy từ hành vi lợi dụng mạng xã hội để tạo dựng, lan truyền thông tin sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý, tăng tương tác hoặc phục vụ lợi ích cá nhân.

Không chỉ người trực tiếp tạo dựng và đăng tải nội dung, hành vi tiếp tục phát tán thông tin vi phạm pháp luật cũng có thể bị xem xét trách nhiệm tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Việc sử dụng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin phải đi đôi với trách nhiệm tôn trọng sự thật, danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Những nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt là thông tin mang tính xúc phạm, đe dọa hoặc xuyên tạc, có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực khi được chia sẻ rộng rãi.

Qua vụ việc, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện quyết tâm đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Mọi hành vi tạo dựng, đăng tải, phát tán thông tin vi phạm đều phải được làm rõ, xem xét và xử lý theo đúng quy định pháp luật.