Khởi tố 2 đối tượng cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng để rửa tiền hàng trăm tỷ đồng

Ngày 14/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1972, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (sinh năm 1997, trú tại xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tham gia rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng ANĐT phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều số tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển qua lại số tiền lớn, có nhiều tình tiết bất minh nên đã vào cuộc điều tra.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ có liên quan nên đã đưa về trụ sở làm việc.

Hai đối tượng Tiến và Vũ bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả 2 đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cả Vũ và Tiến được một đối tượng lạ mặt làm quen, rồi hướng dẫn cách đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, sim chính chủ.



Sau đó, cả hai sang Campuchia cho các đối tượng hoạt động lừa đảo thuê lại để giao dịch tiền. Mỗi lần giao dịch, cả Tiến và Vũ chỉ cần xác nhận sinh trắc học. Với hành vi này, cả hai đối tượng đã tiếp tay cho nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia giao dịch chuyển số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Hậu, Phó Đội trưởng đội 1, Phòng ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Do đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai có chuyển tiền vào tài khoản đứng tên 2 đối tượng nêu trên và bị chiếm đoạt thì liên hệ ngay Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ở số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trình báo để được xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Công an Nhân dân



