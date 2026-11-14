CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thời sự

Khởi tố 2 đối tượng cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng để rửa tiền hàng trăm tỷ đồng

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Sau khi lập nhiều tài khoản ngân hàng, sim điện thoại chính chủ, Tiến và Vũ mang sang Campuchia cho các đối tượng lừa đảo thuê lại để chuyển tiền phi pháp hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 14/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1972, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (sinh năm 1997, trú tại xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tham gia rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng ANĐT phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều số tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển qua lại số tiền lớn, có nhiều tình tiết bất minh nên đã vào cuộc điều tra.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ có liên quan nên đã đưa về trụ sở làm việc.

Khởi tố 2 đối tượng cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng để rửa tiền hàng trăm tỷ đồng - Ảnh 1.

Hai đối tượng Tiến và Vũ bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả 2 đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cả Vũ và Tiến được một đối tượng lạ mặt làm quen, rồi hướng dẫn cách đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, sim chính chủ.

Sau đó, cả hai sang Campuchia cho các đối tượng hoạt động lừa đảo thuê lại để giao dịch tiền. Mỗi lần giao dịch, cả Tiến và Vũ chỉ cần xác nhận sinh trắc học. Với hành vi này, cả hai đối tượng đã tiếp tay cho nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia giao dịch chuyển số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Hậu, Phó Đội trưởng đội 1, Phòng ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Do đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai có chuyển tiền vào tài khoản đứng tên 2 đối tượng nêu trên và bị chiếm đoạt thì liên hệ ngay Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ở số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trình báo để được xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Công an Nhân dân


Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam "giang hồ mạng" Hiệp đen cùng 13 đồng phạm

Khởi tố, bắt tạm giam "giang hồ mạng" Hiệp đen cùng 13 đồng phạm

(HTV) - Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”, sinh năm 1971) khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung bạo lực, đánh bóng tên tuổi, tạo thanh thế trên mạng xã hội.

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài

(HTV) - Liên quan vụ án triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia với 113 người nước ngoài, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về hai tội danh, trong đó có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Cập nhật xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau 5 tuần bình chọn

Cập nhật xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau 5 tuần bình chọn

Văn hóa - Giải trí 17:54 13/11/2026

(HTV) - Bảng xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau tuần 5 ghi nhận hàng loạt cú lội ngược dòng ngoạn mục ở 14 hạng mục. Đáng chú ý, Ái Phương, Võ Điền Gia Huy và chương trình Running Man 2026 đồng loạt vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu.

Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người trong vụ án Hiệp đen

Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người trong vụ án Hiệp đen

Xã hội 21:30 13/11/2026

Công an TP.HCM khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều cá nhân liên quan trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Hiệp đen. Các bị can bị xác định liên quan đến việc sản xuất, tham gia diễn xuất và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe”, có nhiều nội dung cổ súy bạo lực, hoạt động giang hồ mạng.

Hàn Quốc tăng cường đối thoại với Trung Quốc và LHQ về an ninh Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc tăng cường đối thoại với Trung Quốc và LHQ về an ninh Bán đảo Triều Tiên

Thế giới 20:47 13/11/2026

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang đẩy mạnh phối hợp ngoại giao với Trung Quốc và Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong kiểm soát rủi ro từ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quân sự.

Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong

Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong

Xã hội 16:53 13/11/2026

Trong vụ nổ gây sập đổ nhiều nhà tại phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, có 11 người đã được lực lượng chức năng tìm kiếm, giải cứu, đưa đến các bệnh viện cấp cứu. Trong số này, có hai ca thương tích nặng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng một người đã tử vong

Xem thêm