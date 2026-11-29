Chung tay làm sạch môi trường biển tại Côn Đảo

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô năm 2026, với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau”. Chương trình hướng đến những hành động thiết thực nhằm phục hồi hệ sinh thái biển và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Đông đảo học sinh tham gia Ngày hội sống xanh tại bãi biển vịnh Côn Sơn, tích cực thu gom lưới đánh cá và rác thải trôi dạt nhằm giữ gìn cảnh quan môi trường biển sạch đẹp

Một trong những điểm nhấn của chương trình là triển lãm “Biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau”, giới thiệu khoảng 150 tác phẩm ảnh tư liệu về thiên nhiên, văn hóa, đời sống biển đảo cùng các mô hình sinh vật biển được làm từ nhựa tái chế.

Ngay sau lễ phát động và tham quan triển lãm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia Ngày hội sống xanh tại khu vực bãi biển vịnh Côn Sơn. Các lực lượng cùng thu gom rác thải, làm sạch bãi biển, góp phần giữ gìn cảnh quan và môi trường tự nhiên.

Đông đảo mọi người tham gia Ngày hội sống xanh tại bãi biển vịnh Côn Sơn, tích cực thu gom lưới đánh cá và rác thải trôi dạt nhằm giữ gìn cảnh quan môi trường biển sạch đẹp

Chị Nguyễn Phi Yến, Đoàn viên Đặc khu Côn Đảo, đánh giá chiến dịch có ý nghĩa trong việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển đảo, rùa biển và những giá trị tích cực; đồng thời kỳ vọng các hoạt động sẽ góp phần thu hút thêm du khách đến Việt Nam.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê Đoàn kết và chung tay đã làm thay đổi - đó là điều mà tôi nhận thấy. Khi đến đây, lượng rác thu gom được đã ít hơn rất nhiều so với những năm trước, bãi biển cũng rất sạch. Tôi mong mọi người tiếp tục giữ gìn để Côn Đảo luôn xanh, đẹp.

Trải nghiệm nuôi cấy, phục hồi rạn san hô tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Bên cạnh hoạt động làm sạch bãi biển, chương trình còn triển khai nuôi cấy, phục hồi rạn san hô dưới biển. Dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, người tham gia được giới thiệu quy trình kỹ thuật và trực tiếp trải nghiệm các thao tác nuôi cấy san hô, bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, hạn chế tác động đến hệ sinh thái.

Đại diện ban tổ chức, các đại biểu cùng lực lượng hỗ trợ chuẩn bị trang thiết bị lặn trên tàu để triển khai hoạt động nuôi cấy, phục hồi rạn san hô tại vùng biển Côn Đảo

Á hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân bày tỏ sự vui mừng khi được trực tiếp tham gia hoạt động, đồng thời cho rằng đây là trải nghiệm ý nghĩa, giúp đóng góp một phần công sức vào việc cải tạo và phát triển các rạn san hô.

Người tham gia cùng chuyên viên kỹ thuật trực tiếp lặn dưới đáy biển, thực hành cố định các nhánh san hô lên khung giá thể nhằm góp phần cải tạo và phục hồi hệ sinh thái biển Côn Đảo

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình không chỉ nâng cao nhận thức về vai trò của hệ sinh thái biển mà còn khuyến khích cộng đồng cùng hành động, chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên và giá trị sinh thái của Côn Đảo cho các thế hệ mai sau.