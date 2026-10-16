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Thể thao

Cisse lập hat-trick lịch sử, AC Milan thắng đậm Salzburg

THÙY DƯƠNG, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Alphadjo Cisse lập hat-trick giúp AC Milan thắng RB Salzburg 4-0 tại Europa League ngày 15/10. Trong khi đó, Bayer Leverkusen đánh bại Lech Poznan với cùng tỷ số, còn Lyon vượt qua Crystal Palace 3-2 trong loạt trận sôi động ở đấu trường châu Âu.

Cisse lập hat-trick, Milan giành chiến thắng thuyết phục

Tài năng trẻ Alphadjo Cisse trở thành cầu thủ người Italy trẻ nhất lập hat-trick tại một giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu. Cisse góp công lớn giúp AC Milan chiến thắng chủ nhà RB Salzburg với tỷ số 4-0. 

Cisse lập hat-trick lịch sử, AC Milan thắng đậm Salzburg- Ảnh 1.

Tiền đạo 19 tuổi ghi cả ba bàn trong vòng 49 phút, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp (Ảnh: Reuters)

Đây cũng là lần đầu tiên sau 24 năm, một cầu thủ Milan lập hat-trick tại đấu trường châu lục, kể từ thành tích của Filippo Inzaghi. Tuy nhiên, đội bóng Italy phải chơi với 10 người ở cuối trận. Filippo Terracciano nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi chiến thuật.

Cisse lập hat-trick lịch sử, AC Milan thắng đậm Salzburg- Ảnh 2.

Sau thất bại trước Benfica ở lượt trận mở màn, AC Milan đã trở lại mạnh mẽ với chiến thắng trên sân khách (Ảnh: EPA)

HLV Ruben Amorim đánh giá cao màn trình diễn của Cisse, đồng thời cho rằng tiền đạo trẻ vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. "Đêm nay, cậu ấy xứng đáng nhận mọi lời khen ngợi. Tuy nhiên, vẫn còn những điều cần cải thiện và cậu ấy sở hữu tiềm năng rất lớn", Amorim nhận xét.

Cisse lập hat-trick lịch sử, AC Milan thắng đậm Salzburg- Ảnh 3.

AC Milan thắng Salzburg tại Europa League (Ảnh: EPA)

Ở trận đấu khác, Bayer Leverkusen thắng Lech Poznan 4-0 trên sân khách. Hai quả phạt đền thành công của Patrik Schick góp phần giúp đội bóng Đức giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận.

Lyon thắng Crystal Palace, Juventus vươn lên dẫn đầu

Olympique Lyonnais đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-2. Pavel Sulc nâng tỷ số lên 3-1 cho Lyon. Đến phút 82, Daichi Kamada ghi bàn rút ngắn cách biệt. Bàn thắng khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng.

Cisse lập hat-trick lịch sử, AC Milan thắng đậm Salzburg- Ảnh 4.

Lyon đánh bại Crystal Palace trên sân Groupama tại Europa League, khiến HLV Pierre Sage thất bại trong ngày trở lại đối đầu đội bóng cũ (Ảnh: Reuters)

Tại Anh, Bournemouth thắng Sturm Graz 3-0 trong trận đấu sân nhà đầu tiên của đội bóng này tại đấu trường châu Âu. Hai cầu thủ Brazil Evanilson và Rayan đều ghi bàn. 

Cisse lập hat-trick lịch sử, AC Milan thắng đậm Salzburg- Ảnh 5.
Cisse lập hat-trick lịch sử, AC Milan thắng đậm Salzburg- Ảnh 6.

Bournemouth giành chiến thắng trong cả hai trận mở màn vòng phân hạng (Ảnh: Reuters)

Sunderland cũng giành chiến thắng 2-1 trên sân Torreense sau khi bị dẫn trước với pha lập công quyết định của Noah Sadiki ở phút 90+3. 

Cisse lập hat-trick lịch sử, AC Milan thắng đậm Salzburg- Ảnh 7.

Sunderland và chiến thắng đầy kịch tính (Ảnh: EPA)

Cả Bournemouth và Sunderland đều có 6 điểm sau hai lượt trận.

Benfica đánh bại Celtic 4-1 nhờ cú đúp của Jhon Duran. Trong khi đó, Juventus vượt qua Celta Vigo 2-1 tại Tây Ban Nha với bàn quyết định của Randal Kolo Muani ở những phút cuối. Kết quả giúp Juventus vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cisse lập hat-trick lịch sử, AC Milan thắng đậm Salzburg- Ảnh 8.

Kolo Muani tiếp tục là người hùng của Juventus (Ảnh: EPA)

Ở chiều ngược lại, Marseille tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng Pháp thua Olympiacos Piraeus 0-1 trên sân nhà. Sau hai lượt trận, Marseille vẫn chưa giành được điểm nào.

Tại Conference League, AS Monaco thắng trên sân CSKA Sofia. Brighton & Hove Albion cũng giành chiến thắng 4-0 trước Kauno Zalgiris. Trong khi đó, Ajax Amsterdam bất ngờ thua Hajduk Split 1-2 trên sân khách.

Nguồn tin: Reuters

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