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Thể thao

Vinícius Júnior cho rằng trọng tài nhắm vào mình, kêu gọi bảo vệ các cầu thủ tấn công

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Tiền đạo Vinícius Júnior của Real Madrid cho rằng mình đang bị trọng tài đối xử thiếu công bằng, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ những cầu thủ có lối chơi sáng tạo như anh, Lamine Yamal và Julián Álvarez. Phát biểu được đưa ra sau khi chân sút người Brazil nhận án treo giò 4 trận tại La Liga.

Vinícius phản ứng với án phạt 4 trận

Theo Associated Press (AP), Vinícius lên tiếng sau chiến thắng ngược dòng 4-3 của Real Madrid trước Roma tại Champions League hôm 14/10. Trước đó, anh vừa nhận án cấm thi đấu 4 trận ở La Liga vì kéo tóc cầu thủ Nathan Saliba của Villarreal và phản ứng với trọng tài trong trận đấu ngày 10/10.

Vinícius cho biết anh bất ngờ trước mức phạt này, đồng thời khẳng định không sử dụng lời lẽ xúc phạm trọng tài để đáng phải nhận án treo giò kéo dài như vậy. Theo tiền đạo 26 tuổi, anh chỉ cố gắng gạt cầu thủ đối phương ra khỏi đường di chuyển nhưng tình huống sau đó dẫn đến thẻ đỏ.

Vinícius Júnior cho rằng trọng tài nhắm vào mình, kêu gọi bảo vệ các cầu thủ tấn công - Ảnh 1.

Chân sút người Brazil cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách các trọng tài xử lý những tình huống liên quan đến mình (Ảnh: AP)

Anh cho rằng các cầu thủ tấn công thường phải chịu nhiều pha phạm lỗi nhưng khi tranh chấp trở nên căng thẳng, chính họ lại là người nhận thẻ phạt.

Vinícius dẫn số liệu cá nhân, cho biết mình đã bị phạm lỗi khoảng 500 lần nhưng những tình huống này chỉ dẫn đến 5 thẻ đỏ dành cho đối thủ. Anh mong muốn các trọng tài có cách bảo vệ tốt hơn những cầu thủ tạo nên sự khác biệt trên sân, trong đó có Lamine Yamal của Barcelona và Julián Álvarez của Atlético Madrid.

Vinícius Júnior cho rằng trọng tài nhắm vào mình, kêu gọi bảo vệ các cầu thủ tấn công - Ảnh 2.

Vinícius Júnior rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trong trận Real Madrid gặp Villarreal ngày 10/10/2026 (Ảnh: AP)

Real Madrid chờ Vinícius tìm lại phong độ

Không chỉ đối mặt với án phạt, Vinícius còn thừa nhận bản thân chưa đạt phong độ tốt nhất. Anh chưa ghi bàn cho Real Madrid kể từ tháng 8 và mới có 2 bàn thắng cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển Brazil trong mùa giải này.

Dù vậy, tiền đạo người Brazil khẳng định tin tưởng sẽ sớm tìm lại cảm giác ghi bàn. Anh nhấn mạnh vẫn muốn đóng góp cho Real Madrid và xem chiến thắng ngược dòng trước Roma là động lực để đội bóng cải thiện tình hình.

Vinícius Júnior cho rằng trọng tài nhắm vào mình, kêu gọi bảo vệ các cầu thủ tấn công - Ảnh 3.

HLV José Mourinho cũng lên tiếng về thời điểm công bố án treo giò, cho rằng việc đội bóng nhận thông tin chỉ khoảng hai giờ trước trận đấu tại Champions League là điều khó chấp nhận (Ảnh: AP)

Với án phạt hiện tại, Vinícius sẽ vắng mặt trong các trận Real Madrid gặp Sevilla, Barcelona, Racing Santander và Valencia tại La Liga. Đáng chú ý, sự thiếu vắng này khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mất một trong những mũi tấn công quan trọng ở trận El Clásico với Barcelona.

Nguồn: AP

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