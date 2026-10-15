CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Serie A lập kỷ lục buồn khi cả 4 đại diện cùng thua tại Champions League

HOÀNG HẠNH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Bốn câu lạc bộ Italy cùng nhận thất bại trong một lượt trận Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Roma và Como thua ở loạt trận ngày 14/10, sau khi Inter Milan và Napoli cũng trắng tay trong các trận đấu trước đó.

Bốn đại diện Serie A đồng loạt thất bại tại Champions League

Bóng đá Italy trải qua lượt trận đáng quên tại Champions League khi cả bốn đại diện đều thất bại. Roma thua Real Madrid 3-4 trên sân nhà, trong khi Como nhận thất bại 2-3 trước Feyenoord tại Rotterdam. Trước đó một ngày, Inter Milan thua Club Brugge 3-4, còn Napoli thất thủ 1-3 trên sân Villarreal.

Serie A lập kỷ lục buồn khi cả 4 đại diện cùng thua tại Champions League - Ảnh 1.

Thất bại của Inter Milan cho thấy sự sa sút đáng kể của nhà đương kim vô địch Serie A (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, thất bại của Inter Milan cho thấy sự sa sút đáng kể của nhà đương kim vô địch Serie A. Đội bóng này đã thua bảy trong tám trận gần nhất tại Champions League, trái ngược với thành tích vào chung kết ở các mùa giải 2022-2023 và 2024-2025.

Serie A lập kỷ lục buồn khi cả 4 đại diện cùng thua tại Champions League - Ảnh 2.

Nicolo Tresoldi của Club Brugge ăn mừng bàn thắng vào lưới Inter Milan (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Roma từng đứng trước cơ hội tạo nên chiến thắng đáng nhớ trước Real Madrid, đội bóng sở hữu 15 chức vô địch châu Âu. Đại diện Italy dẫn 3-1 nhờ cú đúp của Donyell Malen. Tuy nhiên, họ để đối thủ ghi ba bàn trong bảy phút cuối, khép lại bằng pha lập công quyết định ở phút 90 của Antonio Rüdiger, cựu cầu thủ Roma.

Serie A lập kỷ lục buồn khi cả 4 đại diện cùng thua tại Champions League - Ảnh 3.

Bàn thắng thứ hai Real Madrid vào lưới Roma (Ảnh: Reuters)

Tiền đạo Matías Soulé cho rằng Roma cần rút kinh nghiệm về khả năng duy trì sự tập trung. Anh nhận định việc để thủng lưới ba bàn gần như giống nhau trong bảy phút cho thấy đội bóng còn vấn đề về tâm lý thi đấu.

Serie A lập kỷ lục buồn khi cả 4 đại diện cùng thua tại Champions League - Ảnh 4.

Bàn thắng thứ thư Real Madrid vào lưới Roma (Ảnh: Reuters)

Bóng đá Italy đối mặt giai đoạn chuyển tiếp

Những kết quả đáng thất vọng diễn ra trong bối cảnh bóng đá Italy đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp. Đội tuyển quốc gia nước này vừa không thể giành vé dự World Cup lần thứ ba liên tiếp. Liên đoàn Bóng đá Italy hiện được điều hành tạm thời bởi Giovanni Malagò, sau khi ông từ chức chủ tịch trong tháng này.

Serie A lập kỷ lục buồn khi cả 4 đại diện cùng thua tại Champions League - Ảnh 5.

Bàn thắng của Roma vào lưới Real Madrid (Ảnh: Reuters)

Với Como, thất bại trước Feyenoord là bài học trong lần đầu góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Huấn luyện viên Cesc Fàbregas thừa nhận Champions League có trình độ cạnh tranh rất cao, đòi hỏi đội bóng phải tiến bộ từng bước.

Serie A lập kỷ lục buồn khi cả 4 đại diện cùng thua tại Champions League - Ảnh 6.

Cầu thủ Romeo Vermant Club Brugge ghi bàn vào lưới Inter Milan (Ảnh: Reuters)

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Como cần giữ sự bình tĩnh và duy trì tính ổn định trong quá trình phát triển. Dù thất bại, ông xem việc góp mặt tại Champions League là cơ hội quý giá đối với câu lạc bộ.

Loạt trận này đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng cạnh tranh của các đại diện Serie A tại đấu trường châu lục. Trong thời gian tới, các đội bóng Italy sẽ cần cải thiện sự tập trung và bản lĩnh để tránh tiếp tục đánh mất lợi thế ở những thời điểm quyết định.

Nguồn tin: Reuters

Tin liên quan

Tổng hợp tin bóng đá: Coventry thắng đậm Newcastle, Venezia tiếp tục chìm sâu tại Serie A

Tổng hợp tin bóng đá: Coventry thắng đậm Newcastle, Venezia tiếp tục chìm sâu tại Serie A

(HTV) - Coventry City đánh bại Newcastle 4-1 tại Ngoại hạng Anh, trong khi Sevilla đánh rơi chiến thắng trước Levante ở trận hòa 3-3 kịch tính tại La Liga. Ở Serie A, Venezia tiếp tục chuỗi trận thất vọng sau thất bại 1-3 trước Atalanta, còn Torino vượt qua Udinese với tỷ số 2-1.

David Alaba gia nhập Udinese tại Serie A

David Alaba gia nhập Udinese tại Serie A

(HTV) - Hậu vệ David Alaba chính thức gia nhập Udinese, đội bóng đang thi đấu tại Serie A, theo hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2027. Đây là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của cầu thủ người Áo sau quãng thời gian gặp nhiều khó khăn vì chấn thương tại Real Madrid.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Show nổi bật 15:43 16/10/2026

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Xã hội 05:00 16/10/2026

(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

Xã hội 19:13 16/10/2026

(HTV) - Ngày 16/10, Đài HTV khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn.

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Show nổi bật 08:03 16/10/2026

(HTV) - Tập 3 The Masked Singer 2026 chào đón Bảo Anh và Tăng Duy Tân cùng 5 mascot mới: BÒ SỮA ACHU, HEO MÁ HỒNG, KHỈ XÙ MÌ, LION VUI TƯƠI và CAO BỒI LANG. Những màn tung hứng hài hước, manh mối khó đoán và giọng hát đầy bất ngờ hứa hẹn khiến ban cố vấn liên tục đổi đáp án.

Xem thêm