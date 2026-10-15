Serie A lập kỷ lục buồn khi cả 4 đại diện cùng thua tại Champions League

Bốn đại diện Serie A đồng loạt thất bại tại Champions League

Bóng đá Italy trải qua lượt trận đáng quên tại Champions League khi cả bốn đại diện đều thất bại. Roma thua Real Madrid 3-4 trên sân nhà, trong khi Como nhận thất bại 2-3 trước Feyenoord tại Rotterdam. Trước đó một ngày, Inter Milan thua Club Brugge 3-4, còn Napoli thất thủ 1-3 trên sân Villarreal.

Thất bại của Inter Milan cho thấy sự sa sút đáng kể của nhà đương kim vô địch Serie A (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, thất bại của Inter Milan cho thấy sự sa sút đáng kể của nhà đương kim vô địch Serie A. Đội bóng này đã thua bảy trong tám trận gần nhất tại Champions League, trái ngược với thành tích vào chung kết ở các mùa giải 2022-2023 và 2024-2025.

Nicolo Tresoldi của Club Brugge ăn mừng bàn thắng vào lưới Inter Milan (Ảnh: Reuters)



Trong khi đó, Roma từng đứng trước cơ hội tạo nên chiến thắng đáng nhớ trước Real Madrid, đội bóng sở hữu 15 chức vô địch châu Âu. Đại diện Italy dẫn 3-1 nhờ cú đúp của Donyell Malen. Tuy nhiên, họ để đối thủ ghi ba bàn trong bảy phút cuối, khép lại bằng pha lập công quyết định ở phút 90 của Antonio Rüdiger, cựu cầu thủ Roma.

Bàn thắng thứ hai Real Madrid vào lưới Roma (Ảnh: Reuters)

Tiền đạo Matías Soulé cho rằng Roma cần rút kinh nghiệm về khả năng duy trì sự tập trung. Anh nhận định việc để thủng lưới ba bàn gần như giống nhau trong bảy phút cho thấy đội bóng còn vấn đề về tâm lý thi đấu.

Bàn thắng thứ thư Real Madrid vào lưới Roma (Ảnh: Reuters)

Bóng đá Italy đối mặt giai đoạn chuyển tiếp

Những kết quả đáng thất vọng diễn ra trong bối cảnh bóng đá Italy đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp. Đội tuyển quốc gia nước này vừa không thể giành vé dự World Cup lần thứ ba liên tiếp. Liên đoàn Bóng đá Italy hiện được điều hành tạm thời bởi Giovanni Malagò, sau khi ông từ chức chủ tịch trong tháng này.

Bàn thắng của Roma vào lưới Real Madrid (Ảnh: Reuters)



Với Como, thất bại trước Feyenoord là bài học trong lần đầu góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Huấn luyện viên Cesc Fàbregas thừa nhận Champions League có trình độ cạnh tranh rất cao, đòi hỏi đội bóng phải tiến bộ từng bước.

Cầu thủ Romeo Vermant Club Brugge ghi bàn vào lưới Inter Milan (Ảnh: Reuters)

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Como cần giữ sự bình tĩnh và duy trì tính ổn định trong quá trình phát triển. Dù thất bại, ông xem việc góp mặt tại Champions League là cơ hội quý giá đối với câu lạc bộ.

Loạt trận này đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng cạnh tranh của các đại diện Serie A tại đấu trường châu lục. Trong thời gian tới, các đội bóng Italy sẽ cần cải thiện sự tập trung và bản lĩnh để tránh tiếp tục đánh mất lợi thế ở những thời điểm quyết định.

Nguồn tin: Reuters