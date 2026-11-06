TP. Hồ Chí Minh phát huy lợi thế ngành nha khoa trong phát triển du lịch y tế

Những tháng cuối năm, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của kiều bào trở về Việt Nam thăm thân, đón Tết có xu hướng gia tăng. Trong đó, các dịch vụ nha khoa chuyên sâu như trồng răng Implant, phục hình răng sứ được quan tâm nhờ lợi thế về chi phí và khả năng tiếp cận kỹ thuật hiện đại. TP. Hồ Chí Minh đang phát huy những điều kiện này để thu hút người bệnh từ nước ngoài.

Bác sĩ thực hiện điều trị răng miệng cho người bệnh tại cơ sở nha khoa

Công khai chất lượng phòng khám, nâng cao hiệu quả điều trị

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã công khai kết quả đánh giá chất lượng các phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt trên địa bàn dựa trên 15 tiêu chí về chuyên môn, cơ sở vật chất và an toàn người bệnh. Đây là cơ sở tham khảo quan trọng, giúp người dân và kiều bào có thêm thông tin khi lựa chọn địa chỉ điều trị, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo hoặc giới thiệu dịch vụ.

Đáng chú ý, qua các kỳ đánh giá, một số cơ sở nha khoa ghi nhận kết quả nổi bật. Trong đó, có hệ thống duy trì vị trí dẫn đầu qua 13 kỳ đánh giá liên tiếp, với 14 phòng khám cùng nằm trong nhóm thứ hạng cao. Kết quả này cho thấy việc chuẩn hóa chất lượng và duy trì các tiêu chí chuyên môn ngày càng được chú trọng, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ đang trở thành một trong những yếu tố hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ nha khoa. Các hệ thống chẩn đoán hình ảnh CT 3D và giải pháp số hóa dữ liệu được đưa vào nhiều công đoạn, từ thăm khám, lập kế hoạch điều trị đến chế tác phục hình và lưu trữ hồ sơ bệnh án. Nhờ đó, bác sĩ có thêm thông tin để đánh giá tình trạng răng miệng, xây dựng phương án điều trị phù hợp, góp phần nâng cao độ chính xác và hạn chế những rủi ro trong quá trình thực hiện.

Ứng dụng kính hiển vi trong điều trị nha khoa giúp bác sĩ quan sát chi tiết khu vực cần can thiệp

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số còn hỗ trợ tối ưu quy trình khám, chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho công tác theo dõi sau điều trị. Tuy nhiên, thời gian thực hiện và hiệu quả điều trị vẫn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, chỉ định chuyên môn và phương pháp được áp dụng đối với từng người bệnh.

Phát triển nha khoa chất lượng cao, mở rộng tiềm năng du lịch y tế

Đối với kiều bào, thời gian lưu trú tại Việt Nam thường gắn với kế hoạch thăm thân, nghỉ lễ hoặc đón Tết. Vì vậy, khả năng chủ động sắp xếp lịch khám, thực hiện các dịch vụ chuyên sâu và theo dõi kết quả điều trị là những yếu tố đáng quan tâm khi lựa chọn cơ sở nha khoa.

Việc đầu tư đồng bộ về chuyên môn và công nghệ giúp các cơ sở nha khoa tại TP. Hồ Chí Minh có thêm điều kiện đáp ứng nhu cầu này. Số hóa hồ sơ và dữ liệu điều trị hỗ trợ quá trình quản lý thông tin người bệnh, tạo thuận lợi khi cần kiểm tra, đối chiếu hoặc tiếp tục theo dõi sau khi trở về nước sở tại. Với những trường hợp cần thực hiện nhiều giai đoạn điều trị, việc trao đổi trước với bác sĩ về thời gian và kế hoạch tái khám đóng vai trò quan trọng.

Nha sĩ theo dõi dữ liệu chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt trên hệ thống số, hỗ trợ xây dựng kế hoạch điều trị cho người bệnh

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, mặt bằng chi phí nha khoa tại Việt Nam có lợi thế cạnh tranh so với nhiều quốc gia phát triển. Khi kết hợp với khả năng tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, yếu tố này góp phần thu hút sự quan tâm của người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có nhu cầu chăm sóc răng miệng.

Tuy nhiên, người bệnh cần cân nhắc đồng thời chất lượng cơ sở, phương án điều trị, chi phí thực tế và thời gian theo dõi sau can thiệp. Việc tham khảo kết quả đánh giá của cơ quan quản lý y tế, trao đổi trực tiếp với bác sĩ và tìm hiểu đầy đủ quy trình điều trị sẽ giúp người bệnh đưa ra lựa chọn phù hợp, nhất là đối với các dịch vụ chuyên sâu như cấy ghép Implant hoặc phục hình răng sứ.

Sự phát triển của các cơ sở nha khoa đầu tư bài bản về chuyên môn, cơ sở vật chất và công nghệ đang góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ y tế chất lượng cao tại TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, thành phố có thêm điều kiện phát huy lợi thế trong thu hút kiều bào và khách quốc tế đến chăm sóc sức khỏe, từng bước nâng cao sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch y tế khu vực.