Indonesia: Chạy đua cứu đười ươi hoang dã khỏi "biển lửa"

Tại tỉnh Tây Kalimantan, trung tâm bảo tồn thuộc tổ chức Sáng kiến Phục hồi Thiên nhiên Indonesia đã giải cứu được 49 con đười ươi kể từ tháng 8 năm nay và hiện đang chăm sóc tổng cộng 90 cá thể.

Đười ươi được giải cứu khỏi các khu vực cháy rừng tại Indonesia

Các nhân viên bảo tồn sử dụng drone để khảo sát những khu vực cháy rừng và xác định vị trí của đười ươi. Đội cứu hộ sữ dụng thuốc mê và lưới để tiếp cận, đưa các cá thể gặp nạn về trung tâm. Karmele Llano Sanchez - Tổ chức Sáng kiến Phục hồi Thiên nhiên Indonesia cho rằng với tình hình hiện tại, chúng tôi phải huấn luyện một số nhân viên tham gia chữa cháy. Chúng tôi vẫn còn đủ chỗ tiếp nhận thêm đười ươi, nhưng không thể nói trước điều gì vì rất khó để ước tính sẽ có bao nhiêu đười ươi cần được giải cứu và sơ tán về trung tâm.

Trên thế giới chỉ có 3 loài đười ươi được công nhận và chúng đều được tìm thấy tại Borneo và Sumatra.

Lực lượng bảo tồn sử dụng drone khảo sát khu vực cháy rừng và tìm kiếm đười ươi cần được giải cứu tại tỉnh Tây Kalimantan, Indonesia

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, các đám cháy đã thiêu rụi khoảng 202.000 héc-ta rừng tại Indonesia. Chưa có dữ liệu nào được công bố trong những tháng sau đó, nhưng các tổ chức phi chính phủ ước tính các vụ cháy đã thiêu rụi thêm ít nhất 600.000 héc-ta rừng.