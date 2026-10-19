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Xã hội

Phường Hòa Bình tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh năm 2026

MINH NGỌC, HỒ ĐỨC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh năm 2026 tại phường Hòa Bình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ, tiện ích số, giáo dục STEM và tư vấn việc làm, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân.

Hòa trong không khí cả nước hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và các hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2026, phường Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh năm 2026 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Phường Hòa Bình tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh năm 2026 - Ảnh 1.

Phường Hòa Bình tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh năm 2026

Tại ngày hội, người dân được tham quan, trải nghiệm các gian hàng, tìm hiểu những tiện ích số gắn với đời sống hằng ngày và khám phá các sản phẩm khoa học - công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp thông tin tuyển sinh, tuyển dụng, tư vấn việc làm và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, đổi mới sáng tạo.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, người dân có cơ hội tiếp cận những ứng dụng công nghệ thiết thực, từng bước làm quen với phương thức thực hiện các thủ tục, dịch vụ trên môi trường số.

Phường Hòa Bình tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh năm 2026 - Ảnh 2.

Người dân tham quan, trải nghiệm các gian hàng tại Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh

Bà Huỳnh Thị Hồ Xuân Mộng, người dân phường Hòa Bình, cho biết ngày hội giới thiệu nhiều ứng dụng phục vụ người dân. Theo bà, việc ứng dụng công nghệ số vào những hoạt động trước đây chủ yếu thực hiện bằng giấy tờ giúp các quy trình trở nên thuận tiện, nhanh gọn hơn.

Ông Cao Hoàng Khương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, cho biết ngày hội có nhiều gian hàng thuộc các lĩnh vực như kinh tế số, giáo dục số và y tế số, kết nối cán bộ, đảng viên, người dân, trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phường Hòa Bình tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh năm 2026 - Ảnh 3.

Phường Hòa Bình kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số

Thông qua chương trình, địa phương mong muốn truyền tải thông điệp mỗi người cần thay đổi tư duy, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ ngày hội, phường Hòa Bình kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng, phát huy vai trò cầu nối giữa các tiện ích số và người dân tại từng khu phố.

Phường Hòa Bình tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh năm 2026 - Ảnh 4.

Ngày hội giới thiệu các giải pháp thuộc lĩnh vực kinh tế số, giáo dục số và y tế số

Các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hỗ trợ người dân từng bước tiếp cận dịch vụ số, trang bị kiến thức bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân và nhận diện những nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Dịp này, phường cũng ra mắt Cổng thông tin "Hòa Bình – Tam Mi OA", tạo thêm kênh kết nối, góp phần tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân trên môi trường số.

Bên cạnh các hoạt động chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, địa phương phát động "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn".

Với nhiều nội dung thiết thực, Ngày hội Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh năm 2026 góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, khuyến khích người dân chủ động tiếp cận các tiện ích số, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn và tham gia vào quá trình chuyển đổi số tại địa phương.


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