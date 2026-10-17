Cơ trưởng Hoàng Đình Trang và những chuyến bay đặc biệt | Tập 50 - Người chung quanh ta

Cơ trưởng Hoàng Đình Trang và những chuyến bay đặc biệt

Trong chương trình, cơ trưởng Hoàng Đình Trang cũng nhắc lại chuyến bay đến Vũ Hán ngày 7/5/2020 để đưa công dân Việt Nam về nước giữa thời điểm dịch bệnh còn nhiều bất định. Khi ấy, anh cùng tổ bay phải chuẩn bị kỹ các phương án về đường bay, an ninh và y tế. Các thành viên mặc đồ bảo hộ xuyên suốt chuyến đi, đồng thời thích nghi với những thao tác khó khăn hơn trong buồng lái.

Cơ trưởng Hoàng Đình Trang: Phía sau buồng lái là trách nhiệm với hàng trăm hành khách

Khoảnh khắc nhìn thấy sân bay Vũ Hán vắng lặng và đón những hành khách đang chờ trở về là ký ức khó quên đối với anh. Chỉ khi nhận được thông tin các hành khách và thành viên tổ bay đều khỏe mạnh sau chuyến đi, anh mới thực sự cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, cơ trưởng Hoàng Đình Trang tiếp tục đảm nhận công việc đào tạo phi công trẻ. Anh mong muốn truyền lại những bài học về kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm từ các thế hệ đi trước. Với anh, kinh nghiệm càng nhiều thì sự cẩn trọng và khiêm tốn với nghề càng phải được giữ vững.

“Người chung quanh ta” phát sóng lúc 20g45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem trên HTV9 và các nền tảng số của HTV.