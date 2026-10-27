Chung tay chuyển đổi số tại cơ sở, tạo nền tảng cho đô thị hiện đại

Trạm Công dân số đưa tiện ích đến gần người dân

Đến trải nghiệm Trạm Công dân số phường Cầu Kiệu từ sáng sớm, bà Nguyễn Nguyên Hạnh có thể nhanh chóng kiểm tra các chỉ số sức khỏe thông qua kiosk. Theo bà, việc trạm được đặt tại công viên giúp người dân thuận tiện ghé sử dụng khi có nhu cầu.

Không chỉ hỗ trợ tiếp cận các tiện ích số, mô hình còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân. Ông Huỳnh Văn Ngọc Thạch - Trưởng ban Điều hành khu phố 17, phường Cầu Kiệu nhận định Trạm Công dân số là cánh tay nối dài của chính quyền, giúp người dân thực hiện các dịch vụ công nhanh chóng hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trạm Công dân số

Với giao diện trực quan, màn hình cảm ứng và hệ thống loa hướng dẫn, kiosk được thiết kế để nhiều nhóm người dân, kể cả người lớn tuổi, có thể dễ dàng thao tác. Theo Trung tá Đặng Thị Thu Thắm - Phó Trưởng Công an phường Cầu Kiệu, cách thiết kế này giúp người dân thuận tiện tiếp cận và sử dụng các tiện ích được tích hợp.

Trải nghiệm công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng

Bên cạnh Trạm Công dân số, Ngày hội Chuyển đổi số phường Cầu Kiệu năm 2026 với chủ đề “Khai thác dữ liệu hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ” mang đến không gian trải nghiệm nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại.

Tại ngày hội, học sinh được tiếp cận các mô hình công nghệ mới. Em Đỗ Hoàng Quân - học sinh Trường THCS Cầu Kiệu: "Thử điều khiển drone giúp em tiếp cận nhiều mô hình thú vị, hiểu thêm về những môn học ở trưởng như STEM".

Các hoạt động tại lễ khánh thành Trạm Công dân số phường Cầu Kiệu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở

Với người dân, việc ứng dụng công nghệ còn góp phần nâng cao nhận thức về an toàn số. Bà Mai Hồng Phượng - Trưởng ban Điều hành khu phố 11, phường Cầu Kiệu cho biết việc sử dụng VNeID giúp bà cập nhật thông tin nhanh chóng và nâng cao khả năng phòng ngừa các hình thức lừa đảo trên mạng. Bà cũng mong muốn mô hình được lan tỏa rộng rãi để nhiều người dân có cơ hội tiếp cận.

Đồng hành cùng chính quyền địa phương trong quá trình chuyển đổi số, các doanh nghiệp công nghệ giới thiệu nhiều giải pháp phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Những sản phẩm được đưa đến gần công chúng không chỉ mở rộng cơ hội trải nghiệm mà còn góp phần thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ứng dụng công nghệ.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số tại cơ sở

Khi công nghệ được triển khai gắn với nhu cầu thực tế và sự chủ động của người dân, chuyển đổi số sẽ phát huy hiệu quả thiết thực hơn. Đây cũng là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng đô thị hiện đại, thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ và hướng đến phát triển bền vững.