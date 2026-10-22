Từ tinh gọn bộ máy đến nâng cao năng suất: Hiệu quả thực chất của chuyển đổi số

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tinh gọn hoạt động

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn tạo điều kiện đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc lựa chọn giải pháp phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tối ưu nguồn lực

Từ thực tế hoạt động, ông Trầm Văn Huệ - Tổng Giám đốc Công ty C.V.C, phường Hòa Lợi, TP. Hồ Chí Minh cho biết ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp giảm số lượng nhân sự văn phòng từ khoảng 3-4 người xuống còn 2 người. Trong thời gian tới, khi hoạt động phát triển, doanh nghiệp hướng đến tiếp tục tinh gọn bộ máy, qua đó nâng cao thu nhập cho người lao động và tổ chức vận hành hiệu quả hơn.

Ở góc độ quản trị, ông Vũ Đăng Khuê - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh nhận định việc số hóa quy trình làm việc giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát các công đoạn trên môi trường số. Qua đó, hoạt động quản lý có thể được thực hiện chặt chẽ hơn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành.

Những lợi ích này cho thấy chuyển đổi số không đơn thuần là đưa công nghệ vào hoạt động, mà cần gắn với bài toán cụ thể của từng doanh nghiệp, từ quản lý nhân sự đến kiểm soát quy trình và sử dụng nguồn lực.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nhu cầu, quy mô và đặc thù từng ngành nghề.

Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng nền tảng số, giải pháp công nghệ và trí tuệ nhân tạo; đồng thời phát triển mạng lưới tư vấn để đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai

Bà Trần Nho Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh cho biết địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sử dụng thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và các công cụ số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tại cấp cơ sở, công tác hướng dẫn các đơn vị kinh doanh tiếp cận và sử dụng công cụ số cũng được chú trọng

Để chuyển đổi số mang lại hiệu quả thực chất, doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu, lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và khả năng triển khai, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể. Sự đồng hành của cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, tạo điều kiện nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.