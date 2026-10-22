CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Kinh tế

Từ tinh gọn bộ máy đến nâng cao năng suất: Hiệu quả thực chất của chuyển đổi số

BÍCH LAN, NGỌC ẨN, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, chuyển đổi số là giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường. TP. Hồ Chí Minh đang triển khai các chương trình hỗ trợ, hướng đến tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiệu quả.

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tinh gọn hoạt động

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn tạo điều kiện đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc.

Chuyển đổi số đi vào thực chất: Doanh nghiệp cần gì, Thành phố hỗ trợ ra sao? - Ảnh 1.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc lựa chọn giải pháp phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tối ưu nguồn lực

Từ thực tế hoạt động, ông Trầm Văn Huệ - Tổng Giám đốc Công ty C.V.C, phường Hòa Lợi, TP. Hồ Chí Minh cho biết ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp giảm số lượng nhân sự văn phòng từ khoảng 3-4 người xuống còn 2 người. Trong thời gian tới, khi hoạt động phát triển, doanh nghiệp hướng đến tiếp tục tinh gọn bộ máy, qua đó nâng cao thu nhập cho người lao động và tổ chức vận hành hiệu quả hơn.

Ở góc độ quản trị, ông Vũ Đăng Khuê - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh nhận định việc số hóa quy trình làm việc giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát các công đoạn trên môi trường số. Qua đó, hoạt động quản lý có thể được thực hiện chặt chẽ hơn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành.

Những lợi ích này cho thấy chuyển đổi số không đơn thuần là đưa công nghệ vào hoạt động, mà cần gắn với bài toán cụ thể của từng doanh nghiệp, từ quản lý nhân sự đến kiểm soát quy trình và sử dụng nguồn lực.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nhu cầu, quy mô và đặc thù từng ngành nghề.

Chuyển đổi số đi vào thực chất: Doanh nghiệp cần gì, Thành phố hỗ trợ ra sao? - Ảnh 2.

Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng nền tảng số, giải pháp công nghệ và trí tuệ nhân tạo; đồng thời phát triển mạng lưới tư vấn để đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai

Bà Trần Nho Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh cho biết địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sử dụng thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và các công cụ số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Chuyển đổi số đi vào thực chất: Doanh nghiệp cần gì, Thành phố hỗ trợ ra sao? - Ảnh 3.

Tại cấp cơ sở, công tác hướng dẫn các đơn vị kinh doanh tiếp cận và sử dụng công cụ số cũng được chú trọng

Để chuyển đổi số mang lại hiệu quả thực chất, doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu, lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và khả năng triển khai, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể. Sự đồng hành của cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, tạo điều kiện nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tin liên quan

Chuyển đổi số tăng tốc quản lý, nâng hiệu quả phục vụ

Chuyển đổi số tăng tốc quản lý, nâng hiệu quả phục vụ

(HTV) - Ứng dụng công nghệ số đang giúp TP. Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý, từ điều phối cấp cứu đến giám sát địa bàn và tiếp nhận phản ánh của người dân. Dữ liệu được kết nối, cập nhật theo thời gian thực, góp phần rút ngắn thời gian xử lý các tình huống phát sinh.

Để chuyển đổi số thay "áo mới" cho nông nghiệp

Để chuyển đổi số thay "áo mới" cho nông nghiệp

(HTV) - Ứng dụng công nghệ để từng bước thay đổi cách làm nông truyền thống, nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV sắp ra mắt chương trình “Ngẫu hứng phố 2026”: Khám phá nét văn hóa qua những điều quen thuộc

HTV sắp ra mắt chương trình “Ngẫu hứng phố 2026”: Khám phá nét văn hóa qua những điều quen thuộc

Văn hóa - Giải trí 17:42 21/10/2026

(HTV) - Giữa nhịp sống sôi động của chợ Bến Thành, những gánh hàng lâu năm không chỉ lưu giữ hương vị quen thuộc mà còn chứa đựng ký ức gia đình và tình người qua nhiều thế hệ. Chương trình “Ngẫu hứng phố 2026” mở đầu hành trình khám phá những câu chuyện bình dị nhưng giàu ý nghĩa.

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026

Thời sự 19:30 21/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Vầng trăng cổ nhạc 266: Hẹn gặp những giọng ca vàng của sân khấu cải lương

Vầng trăng cổ nhạc 266: Hẹn gặp những giọng ca vàng của sân khấu cải lương

Văn hóa - Giải trí 21:13 21/10/2026

(HTV) - Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 với chủ đề “Mãi một vầng trăng” quy tụ nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như: NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Trọng Hữu, NSND Trọng Phúc và NSND Hữu Quốc. Đặc biệt, chương trình lần đầu mở bán vé, mang đến cơ hội để khán giả trực tiếp thưởng thức nghệ thuật cải lương.

Philippines: Gìn giữ nghề làm muối tultul truyền thống

Thế giới 21:01 21/10/2026

(HTV) - Muối tultul Philippines được người dân đảo Guimaras chế biến từ nước biển, tro củi và nước cốt dừa. Từng gián đoạn sản xuất vì quy định bổ sung i-ốt và sự cố tràn dầu, nghề truyền thống này đang được duy trì cùng những cách thưởng thức mới.

Xem thêm