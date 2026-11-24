Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24/11, Trung tâm chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo của người dân về một vụ nổ gây đổ sập nhà tại khu vực số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (nhà tập thể E3-E4), đơn vị đã huy động đội chữa cháy khu vực số 10 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Sau vụ nổ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn vụ sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết

Trước đó ngay sau vụ nổ, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 10 được điều động 2 xe chữa cháy; khu vực 2 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy; khu vực 13 và khu vực 9, mỗi đơn vị điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ. Khu vực 11 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy.

Qua xác minh ban đầu từ người báo tin, vụ nổ khiến nhiều người bị thương, trong đó có thông tin một số nạn nhân bị thương nặng. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy đã chủ động liên hệ với Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội và các bệnh viện lân cận để phối hợp tiếp nhận, cấp cứu người bị nạn; đồng thời kết nối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự và các lực lượng liên quan để huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ nổ trên phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết

Các đơn vị chức năng cũng được yêu cầu tăng cường lực lượng, trong đó có lực lượng Phòng PK02E và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Nguyên nhân vụ nổ và con số thương vong cụ thể đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguồn: TTXVN



