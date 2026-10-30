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Thế giới

Triều Tiên phản đối Hàn - Mỹ tập trận không quân chung

TTXVN
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Triều Tiên đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận không quân chung mang tên “Cờ Tự do” (Freedom Flag) đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ ngăn chặn những hành động mà Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa an ninh.

Máy bay chiến đấu F-16 và máy bay trinh sát RC-135S tại căn cứ không quân Osan ở thành phố Pyeongtaek, phía Nam thủ đô Seoul (Hàn Quốc), ngày 26/10/2026, sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận không quân chung Freedom Flag. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên đánh giá cuộc tập trận được Hàn Quốc và Mỹ triển khai từ ngày 26/10 có quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều lực lượng quân sự, trong đó có lục quân, hải quân, thủy quân lục chiến, máy bay tiếp dầu trên không và thiết bị bay không người lái tấn công.

Triều Tiên coi việc huy động các lực lượng và phương tiện này là bằng chứng cho thấy cuộc tập trận mang mục đích quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng, trái với tuyên bố mang tính phòng thủ của hai nước đồng minh. Các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ kiên quyết đối phó với những mối đe dọa.

Triều Tiên thường xuyên phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng đây là hoạt động diễn tập nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào nước này. Trong khi đó, Seoul và Washington khẳng định các cuộc tập trận có tính chất phòng thủ, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, củng cố năng lực ứng phó trước các mối đe dọa và duy trì ổn định khu vực.

Cuộc tập trận “Cờ Tự do” được tổ chức định kỳ hai năm/lần, kéo dài hai tuần, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ.

Nguồn: https://baotintuc.vn/trieu-tien-phan-doi-han-my-tap-tran-khong-quan-chung-post1398662.html

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