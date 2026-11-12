Chính sách ưu đãi phát triển du lịch gắn với lợi ích người dân

Gắn chính sách ưu đãi với hiệu quả phát triển du lịch

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng đến mục tiêu đóng góp trực tiếp 10–12% GDP.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chính sách ưu đãi trong dự thảo hiện chủ yếu dựa trên quy mô vốn đầu tư, diện tích và tính chất dự án, chưa gắn chặt với hiệu quả kinh tế - xã hội. Điều này có thể dẫn đến tình trạng nhà đầu tư được hưởng ưu đãi lớn nhưng giá trị đóng góp thực tế cho địa phương chưa tương xứng.

Quang cảnh phiên họp

Từ thực tế đó, các ý kiến đề nghị chuyển trọng tâm từ ưu đãi dự án đầu tư sang phát triển sản phẩm, dịch vụ và hệ sinh thái du lịch. Bên cạnh thu hút những dự án quy mô lớn, chính sách cần khuyến khích tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, phát huy lợi thế của từng địa phương và vai trò của những người trực tiếp tham gia hoạt động du lịch.

Bảo đảm người dân được hưởng lợi từ chính sách phát triển du lịch

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, các ý kiến đề nghị đánh giá hiệu quả thông qua số người có việc làm, mức thu nhập sau đào tạo và khả năng duy trì hoạt động của hộ dân, hợp tác xã. Việc hỗ trợ cần hướng đến tạo điều kiện để người dân trở thành chủ thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch, thay vì chỉ tham gia lao động thời vụ.

Về nguồn lực đầu tư, ngân sách nhà nước được đề xuất ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia chuỗi giá trị du lịch. Các chính sách hỗ trợ cũng cần xác định rõ lĩnh vực nhà nước trực tiếp đầu tư và lĩnh vực khuyến khích hợp tác đầu tư.

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, phát triển các dự án du lịch văn hóa, thể thao, giải trí và nghỉ dưỡng chất lượng cao. Qua đó, góp phần gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách quốc tế tại Việt Nam.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.



