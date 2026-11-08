Cây vợt vàng 2026: CAND – T&T vô địch đồng đội nam (Ảnh: HDBank)

Cây vợt vàng 2026 khép lại nội dung đồng đội nam tối 7/11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, với chiến thắng của CAND – T&T trước Quân đội.

Trận chung kết thi đấu theo thể thức Swaythling. Mỗi đội đăng ký ba tay vợt, thi đấu tối đa năm trận đơn. Đội giành ba trận thắng trước sẽ lên ngôi vô địch.

Quân đội khởi đầu thuận lợi khi Nguyễn Đăng Hiệp đánh bại Tạ Hồng Khánh với tỉ số 3-0. Tuy nhiên, CAND – T&T nhanh chóng tạo thế cân bằng nhờ phong độ ấn tượng của Vũ Mạnh Huy.

Tay vợt này lần lượt thắng Nguyễn Hoàng Lâm 3-2 ở trận thứ hai và Nguyễn Đăng Hiệp 3-0 ở trận thứ tư. Qua đó, anh đưa cuộc đối đầu đến trận đơn thứ năm quyết định.

Ở trận đấu cuối, Tạ Hồng Khánh thi đấu mạnh mẽ và giành chiến thắng 3-0 trước Nguyễn Hoàng Lâm. Kết quả này giúp CAND – T&T hoàn tất màn ngược dòng, giành chức vô địch đồng đội nam.

Vũ Mạnh Huy là con trai của cựu tuyển thủ bóng bàn Việt Nam Vũ Mạnh Cường. Màn trình diễn của anh góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc của CAND – T&T.