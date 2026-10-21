Giải bóng bàn Cây Vợt Vàng trở lại sau gần 7 năm gián đoạn

Giải đấu quốc tế giàu truyền thống

Ra đời năm 1987, Cây Vợt Vàng là một trong những giải bóng bàn quốc tế có lịch sử lâu đời tại TP. Hồ Chí Minh đồng thời thuộc nhóm giải thể thao quốc tế đầu tiên được tổ chức tại thành phố trong thời kỳ đổi mới. Sự trở lại của giải không chỉ đáp ứng mong đợi của người hâm mộ mà còn góp phần chào mừng, hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết giải đấu có ý nghĩa trong việc duy trì sân chơi thể thao truyền thống, thúc đẩy phong trào bóng bàn và tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Cơ hội cọ xát cho các tay vợt trẻ

Giải năm nay quy tụ 121 tay vợt trong nước và quốc tế, đến từ các câu lạc bộ, đơn vị của Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Lào cùng chủ nhà Việt Nam. Các đại diện trong nước gồm TP. Hồ Chí Minh, Hoa Lư, Quân đội, Công an nhân dân, T&T, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Các tay vợt trong nước và quốc tế tranh tài tại Giải bóng bàn Cây Vợt Vàng lần thứ 34 năm 2026

Bên cạnh cuộc cạnh tranh thành tích, giải đấu còn tạo cơ hội để các tay vợt trẻ TP.HCM như Bội Phương, Như Quỳnh, Gia Bảo tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu khi đối đầu với các đối thủ quốc tế.

Mở cửa tự do, phát sóng trên HTV

Nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và tạo điều kiện để đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ các tay vợt, ban tổ chức quyết định mở cửa tự do tại tất cả các buổi thi đấu. Khán giả cũng có thể theo dõi các trận đấu khai mạc, bán kết và chung kết trên HTV Thể thao cùng các nền tảng mạng xã hội của HTV.

Giải đấu trở lại năm 2026 với lần tổ chức thứ 34, sau gần 7 năm gián đoạn

Sự trở lại của Cây Vợt Vàng góp phần nối tiếp hành trình của một giải đấu giàu truyền thống, đồng thời tạo thêm động lực phát triển phong trào bóng bàn và nâng cao cơ hội giao lưu quốc tế cho các vận động viên Việt Nam.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/1iSgtbJrmiA?si=kqndkCCmbRS5U9jL