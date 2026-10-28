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Đời sống

Cầu Kỳ Hà 4 đẩy nhanh tiến độ, hướng đến thông xe cuối tháng 11/2026

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(HTV) - Cầu Kỳ Hà 4, hạng mục quan trọng thuộc dự án nút giao thông Mỹ Thủy, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe vào cuối tháng 11/2026. Công trình góp phần giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa tại khu vực cảng Cát Lái.

Cầu Kỳ Hà 4 bước vào giai đoạn nước rút

Cầu Kỳ Hà 4 thuộc dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, công trình có vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực giao thông tại khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc. Hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai những hạng mục còn lại, hướng đến mục tiêu thông xe và đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch.

Cầu Kỳ Hà 4 đẩy nhanh tiến độ, hướng đến thông xe cuối tháng 11/2026 - Ảnh 1.

Cầu Kỳ Hà 4 hiện đã hoàn thành xong nhịp dầm thứ 3

Đến nay, cầu Kỳ Hà 4 đã hoàn thành nhịp dầm thứ ba, đồng thời tập trung thi công bản mặt cầu và chuẩn bị triển khai các nhịp dầm còn lại. Vật tư, vật liệu phục vụ lao lắp dầm đã được chuẩn bị tại công trường. Nhà thầu dự kiến bổ sung nhân công, tăng số mũi thi công và tổ chức làm việc ban đêm để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tăng cường nhân lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng

Bên cạnh việc huy động thêm nhân lực và thiết bị, công tác giám sát được tăng cường nhằm bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ, hạn chế trở ngại trong quá trình thi công. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành công tác lao lắp dầm và những phần việc còn lại như bản mặt cầu, lan can, bờ bao và hệ thống thoát nước dọc cầu.

Cầu Kỳ Hà 4 đẩy nhanh tiến độ, hướng đến thông xe cuối tháng 11/2026 - Ảnh 3.

Toàn dự án hiện đang đạt tổng khối lượng thi công 80%

Ban Quản lý dự án yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cầu vượt, nhánh đường, hầm chui và đường rẽ. Việc bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng thi công tại từng hạng mục, gói thầu được xác định là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng bộ các hạng mục, hoàn thiện nút giao Mỹ Thủy trong năm 2027

Cầu Kỳ Hà 4 đẩy nhanh tiến độ, hướng đến thông xe cuối tháng 11/2026 - Ảnh 4.

Bản vẽ thiết kế phối cảnh tổng thể hoàn chỉnh của dự án nút giao Mỹ Thủy về đêm với hệ thống cầu vượt hiện đại

Cầu Kỳ Hà 4 có vai trò quan trọng trong việc tổ chức giao thông, bảo đảm tách biệt luồng xe từ cầu Phú Mỹ về cảng Cát Lái. Khi được đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa tại khu vực.

Song song với cầu Kỳ Hà 4, các đơn vị đang khẩn trương thi công nhánh đường bờ hữu từ cầu Phú Mỹ về đường Đồng Văn Cống, cầu vượt trên đường Vành đai 2 - nhánh phải, cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ và các nhánh đường bờ tả.

Đến nay, toàn dự án nút giao thông Mỹ Thủy đạt khoảng 80% khối lượng thi công. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác toàn bộ trong năm 2027. Việc đẩy nhanh tiến độ cầu Kỳ Hà 4 cùng các hạng mục liên quan sẽ góp phần bảo đảm tiến độ chung, từng bước cải thiện năng lực kết nối giao thông tại khu vực.

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