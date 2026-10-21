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Cầu đi bộ gần 1.000 tỉ đồng lộ diện sau quá trình lắp đặt nhịp chính

NGỌC PHẠM, HOÀNG ANH
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(HTV) - Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã chính thức lộ diện với hình dáng hoàn chỉnh sau khi sà lan chở nhịp chính được rút ra. Công trình dần hiện rõ đường nét kiến trúc độc đáo, thu hút sự chú ý của người dân và hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới bên sông Sài Gòn.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là một trong những công trình được kỳ vọng góp phần tạo diện mạo mới cho không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh. Sau quá trình thi công và lắp đặt nhịp chính, việc rút sà lan đánh dấu bước chuyển quan trọng, giúp cây cầu hiện rõ hình dáng khi nhìn từ hai bờ sông.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lộ diện kiến trúc độc đáo

Sau khi sà lan được đưa ra khỏi vị trí thi công, nhịp chính của cầu đi bộ hiện lên rõ nét giữa không gian sông nước. Hình dáng cây cầu với đường cong mềm mại, gợi liên tưởng đến những chiếc lá dừa, tạo điểm nhấn khác biệt so với các công trình cầu hiện hữu tại TP. Hồ Chí Minh.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nổi bật giữa không gian sông nước TP. Hồ Chí Minh

Không chỉ đảm nhiệm chức năng kết nối hai bờ, công trình còn được kỳ vọng trở thành không gian dành cho người đi bộ, góp phần mở rộng trải nghiệm tham quan và ngắm cảnh ven sông. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cây cầu có thể trở thành địa điểm để người dân, du khách ngắm nhìn cảnh quan đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố.

Với thiết kế mang dấu ấn riêng, cầu đi bộ được kỳ vọng góp phần làm phong phú thêm diện mạo kiến trúc bên sông Sài Gòn, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho không gian công cộng của thành phố.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kỳ vọng trở thành điểm đến mới

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lộ diện rõ nét sau khi sà lan chở nhịp chính được rút khỏi vị trí thi công

Việc nhịp chính lộ diện sau khi sà lan rút đi giúp người dân có cái nhìn rõ hơn về hình dáng thực tế của công trình. Đây cũng là thời điểm thu hút sự quan tâm của những người yêu thích kiến trúc, nhiếp ảnh và khám phá các không gian mới tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, khi các hạng mục còn lại được hoàn thiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng không chỉ phục vụ nhu cầu đi bộ mà còn trở thành điểm nhấn cảnh quan, góp phần kết nối người dân với không gian ven sông.

Từ một công trình đang trong quá trình thi công, cây cầu đang dần hiện rõ diện mạo, mở ra kỳ vọng về một biểu tượng kiến trúc mới của TP. Hồ Chí Minh.

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