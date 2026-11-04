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Casper Ruud giành quyền vào vòng hai Paris Masters

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Casper Ruud đánh bại Juan Manuel Cerundolo sau hai set để giành quyền đi tiếp tại giải quần vợt Paris Masters.

Casper Ruud giành quyền vào vòng hai Paris Masters- Ảnh 1.

Casper Ruud có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua tay vợt Juan Manuel Cerundolo (Ảnh: Tennis Majors)

Tại Paris Masters, Casper Ruud có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua tay vợt Juan Manuel Cerundolo, người giành quyền tham dự giải từ vòng loại, với tỉ số 6-3, 6-2.

Đối thủ tiếp theo của tay vợt Na Uy là Rafael Jodar. Tay vợt này vừa lần đầu lọt vào Top 10 thế giới, chỉ sau 287 ngày thi đấu ở cấp độ ATP Tour, qua đó phá kỷ lục trước đó của Gustavo Kuerten.

Trong khi đó, cựu vô địch Paris Masters năm 2018 Karen Khachanov cũng giành quyền đi tiếp sau khi Denis Shapovalov phải bỏ cuộc vì chấn thương.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Ugo Humbert đánh bại Botic van de Zandschulp với tỉ số 7-6, 6-7 và 6-3. Cuộc so tài kéo dài 2 giờ 38 phút.

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