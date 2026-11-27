Carlsberg Việt Nam vừa được vinh danh trong Top 20 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) thuộc khối doanh nghiệp lớn, trong khuôn khổ bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Anphabe công bố.

Được công bố ngày 18/11 tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 ở TP. Hồ Chí Minh, bảng xếp hạng năm nay dựa trên kết quả khảo sát độc lập thường niên của Anphabe với hơn 70.000 người đi làm, đánh giá hơn 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành.

Carlsberg Việt Nam được vinh danh trong Top 20 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành FMCG theo bảng xếp hạng của Anphabe năm 2026.

Thành tích này nối tiếp những dấu ấn nổi bật của Carlsberg Việt Nam tại Giải thưởng Doanh nghiệp Bắc Âu 2026 (Nordic Business Awards) do Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) tổ chức chỉ vài ngày trước đó. Doanh nghiệp được vinh danh ở bốn hạng mục, trong đó có danh hiệu cao quý nhất – Doanh nghiệp Bắc Âu của năm (Nordic Company of the Year), năm thứ hai liên tiếp giành giải Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu (Work the Nordic Way: Best Place to Work), cùng hai giải Á quân ở hạng mục Đóng góp cho cộng đồng và Doanh nghiệp xanh của năm.

Những ghi nhận này tiếp tục nối dài chuỗi thành tựu về phát triển con người của Carlsberg Việt Nam trong năm 2026. Trước đó, vào tháng 7, doanh nghiệp đã có năm thứ tư liên tiếp được HR Asia vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất châu Á, đồng thời lần đầu tiên nhận Giải thưởng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award).

Những ghi nhận từ Anphabe, NordCham và HR Asia phản ánh cam kết lâu dài của Carlsberg Việt Nam đối với phát triển con người

Chia sẻ về những thành tựu này, bà Đặng Trần Ngọc Ngân – Giám đốc Cấp cao Nhân sự & Văn hóa, Carlsberg Việt Nam, cho biết: "Đối với chúng tôi, thước đo thực sự của một môi trường làm việc tốt không nằm ở những giải thưởng đạt được, mà ở cách mỗi nhân viên cảm nhận và trải nghiệm môi trường ấy mỗi ngày. Đó là khi họ cảm thấy được tin tưởng để chủ động đảm nhận trách nhiệm, an tâm chia sẻ quan điểm và được hỗ trợ để theo đuổi những mục tiêu nghề nghiệp của mình. Việc được Anphabe, NordCham và HR Asia đồng thời vinh danh trong năm nay là sự ghi nhận ý nghĩa cho văn hóa mà chúng tôi đã bền bỉ vun đắp, đồng thời tiếp thêm động lực để Carlsberg Việt Nam xây dựng một tổ chức nơi mỗi cá nhân và doanh nghiệp có thể cùng nhau phát triển."

Carlsberg Việt Nam: Nuôi dưỡng sức mạnh tổ chức từ niềm tin và sự trao quyền

Cốt lõi trong môi trường làm việc tại Carlsberg Việt Nam là Growth Culture – Văn hóa phát triển, kết hợp những giá trị lãnh đạo Bắc Âu với năng lực và nhiệt huyết của đội ngũ nhân sự Việt Nam. Mỗi nhân viên được khuyến khích phát huy tinh thần làm chủ, chủ động đưa ra quyết định, luôn thấu hiểu người tiêu dùng, theo đuổi sự xuất sắc và không ngừng hoàn thiện, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sẻ chia.

Văn hóa phát triển tại Carlsberg Việt Nam nuôi dưỡng tinh thần hợp tác, trách nhiệm chung và sự chủ động của mỗi nhân viên

Tại Carlsberg Việt Nam, trao quyền không chỉ dừng lại ở phạm vi trách nhiệm của từng cá nhân mà còn mở ra cơ hội để mỗi nhân viên trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Thông qua chương trình Giải thưởng Văn hóa phát triển (Growth Culture Awards) được tổ chức hằng quý, nhân viên từ các phòng ban được khuyến khích nhận diện những thách thức trong kinh doanh, đề xuất giải pháp thiết thực và trực tiếp trình bày sáng kiến với Ban Lãnh đạo, bất kể vị trí công việc hay cấp bậc.

Doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn về mặt tâm lý (psychological safety), nơi nhân viên cảm thấy an tâm khi lên tiếng, cởi mở phản biện những cách làm hiện hữu và sẵn sàng học hỏi từ sai sót. Những góc nhìn thực tiễn từ đội ngũ nhân viên cũng giúp Ban Lãnh đạo có thêm cơ sở để đưa ra quyết định sát với thực tế và thích ứng nhanh hơn trước những thay đổi của thị trường.

Tinh thần ấy còn được thể hiện trong cách Carlsberg Việt Nam lắng nghe và phản hồi ý kiến của nhân viên. Kết quả khảo sát thường niên My Voice được cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động do cấp quản lý và nhân viên cùng xây dựng, qua đó tạo điều kiện để mỗi cá nhân chủ động góp phần hoàn thiện môi trường làm việc của chính mình.

Carlsberg Việt Nam: Mở rộng cơ hội phát triển trên mỗi chặng đường sự nghiệp

Một môi trường làm việc hấp dẫn là nơi mỗi nhân viên có thể nhìn thấy những triển vọng cho tương lai của mình. Tại Carlsberg Việt Nam, việc học hỏi luôn gắn liền với trải nghiệm thực tiễn thông qua các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo, cố vấn nghề nghiệp, trải nghiệm công việc liên phòng ban và đào tạo trực tuyến. Bên cạnh chương trình Quản trị viên tập sự (Graduate Trainee Program) dành cho các tài năng trẻ, vào tháng 6/2026, doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ hợp tác với MBA Talent, mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình MBA chất lượng cao và chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế thừa.

Carlsberg Việt Nam và MBA Talent ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 28/6/2026, hướng đến phát triển nhân tài và nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai.

Song hành với phát triển nhân tài là nỗ lực thúc đẩy cơ hội thăng tiến công bằng. Sau khi ký kết Bộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (Women’s Empowerment Principles – WEPs) do UN Women và UN Global Compact khởi xướng vào năm 2025, Carlsberg Việt Nam ra mắt SHELeads vào đầu năm 2026. Đây là cộng đồng phát triển nữ lãnh đạo, giúp nâng cao sự tự tin, bồi dưỡng năng lực và mở rộng kết nối nghề nghiệp thông qua các hoạt động cố vấn và chia sẻ kinh nghiệm.

Thông qua SHELeads và cam kết thực hiện Bộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ, Carlsberg Việt Nam mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp và đảm nhận vai trò lãnh đạo cho nữ giới.

Không chỉ chú trọng bình đẳng giới, Carlsberg Việt Nam còn thúc đẩy văn hóa hòa nhập theo định hướng của Chính sách Toàn cầu về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DE&I), liên tục duy trì vị trí trong nhóm 10% có chỉ số hòa nhập cao nhất theo chuẩn đánh giá toàn cầu của Glint.

Doanh nghiệp cũng chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất, tinh thần và tài chính, kết hợp các chính sách làm việc linh hoạt và phúc lợi phù hợp với nhu cầu nhân viên. Nhiều sáng kiến sống khỏe do chính nhân viên khởi xướng và triển khai, thể hiện tinh thần xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ vì nhân viên, mà còn cùng nhân viên.

Phát triển con người, vun đắp nền tảng tăng trưởng bền vững

Năm thứ hai liên tiếp giành giải Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu (Work the Nordic Way: Best Place to Work) tại Nordic Business Awards tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Carlsberg Việt Nam trong việc hiện thực hóa các giá trị Bắc Âu tại nơi làm việc. Cùng với danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Âu của năm và hai giải Á quân ở hạng mục Đóng góp cho cộng đồng và Doanh nghiệp xanh của năm, những thành tựu này phản ánh định hướng phát triển của Carlsberg Việt Nam, nơi đầu tư cho con người song hành với tăng trưởng kinh doanh có trách nhiệm.

Với hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Carlsberg luôn xem đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp. Niềm tin ấy tiếp tục định hướng chặng đường phát triển phía trước, với sứ mệnh "Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn."