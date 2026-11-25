Carlsberg Việt Nam nhận danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Âu của năm, giải thưởng cao nhất tại Nordic Business Awards 2026

Tại lễ trao giải Nordic Business Awards 2026, do Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) tổ chức ngày 13/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Carlsberg Việt Nam nhận hai giải quán quân và hai giải á quân.

Carlsberg Việt Nam nhận hai giải quán quân

Trong bốn hạng mục được vinh danh, Carlsberg Việt Nam giành giải Quán quân Doanh nghiệp Bắc Âu của năm (Nordic Company of the Year), danh hiệu cao nhất của Nordic Business Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên các phương diện kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng.

Cùng với đó, doanh nghiệp tiếp tục giành giải Quán quân Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu (Work the Nordic Way: Best Place to Work) năm thứ hai liên tiếp. Hai giải Á quân thuộc về các hạng mục Đóng góp cho cộng đồng (Community Impact) và Doanh nghiệp xanh của năm (Green Business of the Year).

Ông Andrew Khan - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ: "Danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Âu của năm là niềm vinh dự và tự hào lớn đối với toàn thể Carlsberg Việt Nam". Theo ông, những ghi nhận này phản ánh nỗ lực đầu tư vào con người, hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Đại diện Carlsberg Việt Nam tại lễ trao giải Nordic Business Awards 2026, nơi doanh nghiệp được vinh danh ở bốn hạng mục

Về môi trường làm việc, Carlsberg Việt Nam có bốn năm liên tiếp được HR Asia bình chọn vào danh sách Nơi làm việc tốt nhất châu Á. Năm 2026, doanh nghiệp lần đầu nhận Giải thưởng Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập của HR Asia. Theo thông tin từ doanh nghiệp, tỷ lệ nữ giới đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao hiện đạt 32%.

Carlsberg Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu năm thứ hai liên tiếp

Carlsberg Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững

Ở lĩnh vực sản xuất, giải Á quân Doanh nghiệp xanh của năm ghi nhận những nỗ lực của Carlsberg Việt Nam trong sử dụng tài nguyên và chuyển đổi năng lượng.

Giải Á quân Doanh nghiệp xanh của năm ghi nhận những hoạt động hướng đến sản xuất bền vững của Carlsberg Việt Nam

Năm 2025, doanh nghiệp đầu tư gần 90 triệu USD mở rộng Nhà máy bia Phú Bài tại Huế, giúp tăng công suất sản xuất hằng năm hơn 50%. Theo thông cáo, nhà máy hiện sử dụng khoảng 2,1 hectolit nước để sản xuất một hectolit bia thành phẩm và đạt mục tiêu không chôn lấp chất thải từ đầu năm 2026.

Cùng với đó, hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy bia Phú Bài dự kiến tạo ra khoảng 2,23 triệu kWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy.

Nhân viên Carlsberg Việt Nam tham gia trồng cây, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường

Đối với hoạt động cộng đồng, chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" được triển khai từ năm 2019. Đến cuối năm 2025, chương trình đã xây dựng 30 hệ thống cung cấp nước sạch, phục vụ khoảng 40.000 người dân tại năm tỉnh miền Trung.

Đại diện Carlsberg Việt Nam nhận giải Á quân hạng mục Đóng góp cho cộng đồng tại Nordic Business Awards 2026

Trong năm 2026, các dự án tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục hỗ trợ gần 2.000 người dân, nâng tổng số người thụ hưởng lên gần 42.000 người. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hỗ trợ 100.000 người dân tiếp cận nước sạch vào năm 2030.

Hoạt động hỗ trợ tiếp cận nước sạch là một trong những trọng tâm trong các chương trình trách nhiệm xã hội của Carlsberg Việt Nam tại miền Trung

Về định hướng đầu tư, Tập đoàn Carlsberg đã công bố kế hoạch dự kiến đầu tư thêm khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026 - 2031, tập trung hiện đại hóa sản xuất, chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Những hoạt động này nằm trong định hướng phát triển dài hạn của Carlsberg tại Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm môi trường và xã hội.