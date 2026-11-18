Theo kế hoạch, cuối tháng 11, đoạn cao tốc trên cao dài 17 km, từ nút giao HLD đến nút giao Tân Vạn, sẽ được thông xe và đưa vào khai thác. Đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng của dự án Vành đai 3, góp phần hoàn thiện kết nối giao thông khu vực phía Đông, đồng thời tạo thêm hướng kết nối trực tiếp đến Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Tuy nhiên, giai đoạn hoàn thiện đang đặt ra áp lực lớn về tiến độ, nhất là khi nguồn cung một số vật liệu phục vụ thi công còn hạn chế. Các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị và tìm kiếm thêm nguồn cung để bảo đảm kế hoạch.

Tăng tốc thi công 17 km cao tốc trên cao

Tại nút giao HLD, các hạng mục cầu cạn đang được khẩn trương thi công, đồng thời chuẩn bị công tác thảm nhựa. Khối lượng thi công tại đây hiện đạt gần 90%. Bên cạnh việc tăng cường nhân lực tại công trường, nhà thầu cũng chủ động tìm kiếm đối tác cung ứng vật liệu, trong bối cảnh nguồn nhựa và đá khan hiếm.

Ông Lê Huy Thọ - Phó Tổng Giám đốc Đoàn Ruby, nhà thầu thi công dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công ba ca, bốn kíp. Nhà thầu đồng thời mở rộng tìm kiếm đối tác cung cấp nhựa, đá, chấp nhận mức giá cao hơn để có vật liệu phục vụ thi công, hướng đến mục tiêu thông xe ngày 30/11.

Các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công các hạng mục cầu cạn và mặt đường trên tuyến Vành đai 3

Ở giai đoạn hoàn thiện, các hạng mục nền móng và mặt đường đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn. Ông Bùi Văn Quân - Tư vấn trưởng gói thầu XL1, XL2 cho biết các đơn vị đang huy động tối đa lực lượng, bám sát công trường để đẩy nhanh tiến độ. Dù thời gian thi công gấp rút, chất lượng công trình vẫn phải được kiểm soát nghiêm ngặt ở từng khâu.

Tình trạng thiếu vật liệu cũng ảnh hưởng đến tiến độ tại nút giao Tân Vạn. Khối lượng thi công tại đây hiện đạt trên 95%, song công tác thảm bê tông nhựa vẫn phụ thuộc vào nguồn đá cung cấp từ các mỏ Tân Cang, Đồng Nai.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Quản lý dự án Vành đai 3 tại nút giao HLD và nút giao Tân Vạn, đây là một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong giai đoạn hiện nay. Ban Giao thông đã có văn bản đề nghị địa phương Đồng Nai hỗ trợ cung cấp nguồn đá để phục vụ thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành các hạng mục.

Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ cao tốc

Áp lực về thời gian và nguồn vật liệu đang đòi hỏi sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan. Trong giai đoạn nước rút, việc tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cần được triển khai song song với tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng và an toàn công trình.

Công tác thi công, tập kết vật liệu tại các công trường Vành đai 3 được đẩy nhanh nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành các hạng mục

Không chỉ tập trung cho đoạn cao tốc trên cao phía Đông, các gói thầu và hạng mục thuộc khu vực phía Tây của dự án Vành đai 3 qua TP. Hồ Chí Minh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, tổng khối lượng thi công toàn dự án trên địa bàn Thành phố đạt gần 84%. Theo kế hoạch, toàn tuyến dự kiến đưa vào khai thác chính thức giai đoạn 1 vào cuối năm 2027.

Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về vật liệu, kết hợp huy động nguồn lực thi công sẽ góp phần bảo đảm mục tiêu thông xe đoạn tuyến phía Đông trong tháng 11, đồng thời tạo tiền đề hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án theo kế hoạch.



